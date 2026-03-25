Barcelona po mendon ta rikthejë talentin 19-vjeçar pas largimit të tij
Jan Virgili po spikat në La Liga me Mallorcan dhe ka rikthyer interesin e Barcelonës, që po shqyrton seriozisht mundësinë për ta rikthyer në radhët e veta pas largimit të tij vetëm pak muaj më parë.
Sulmuesi anësor 19-vjeçar ka qenë një nga zbulimet më të mëdha të sezonit, duke u konsoliduar si titullar në ekipin nga ishujt Baleare falë shpejtësisë, guximit në duele një për një dhe aftësisë për të krijuar rrezik konstant.
Pavarësisht moshës së re, ai ka treguar pjekuri të lartë në lojë dhe ka marrë përgjegjësi të rëndësishme në fushë, duke u shndërruar në një nga lojtarët më vendimtarë të skuadrës.
Forma e tij ka tërhequr vëmendjen e disa klubeve, ndërsa Barcelona po ndjek nga afër zhvillimin e tij dhe tashmë po vlerëson kthimin e mundshëm, duke qenë e vetëdijshme se mund të ketë humbur një talent të veçantë.
Drejtuesit sportivë kanë nisur hapat e parë për të eksploruar rikthimin e lojtarit në afatin kalimtar të verës, pasi profili i tij dhe njohja me ambientin e klubit përputhen me projektin aktual që i jep hapësirë të rinjve.
Nga ana tjetër, vetë Virgili është i hapur për një rikthim në klubin ku u formua, duke e parë këtë si një hap të rëndësishëm për zhvillimin e mëtejshëm të karrierës së tij, megjithëse një marrëveshje nuk pritet të jetë e lehtë, pasi Mallorca nuk ka ndërmend të heqë dorë lehtë nga një prej lojtarëve më të rëndësishëm.
Vera pritet të jetë vendimtare për të ardhmen e tij dhe nëse palët arrijnë një marrëveshje, rikthimi në “Camp Nou” mund të bëhet realitet brenda pak muajsh. /Telegrafi/