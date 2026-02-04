Barcelona po mendon për sezonin e ardhshëm, në listë është ylli i Ajaxit
Barcelona po planifikon për sezonin e ardhshëm dhe ka nisur përgatitjet për të përforcuar skuadrën, ndërsa ende është aktive në të tre garat kryesore. Klubi katalanas synon të tejkalojë sukseset e sezonit të kaluar dhe po përpilon një listë objektivash për merkato.
Një vendim kyç që do të duhet të marrë Barcelona është mbajtja e Marcus Rashford. Klauzola e lirimit e sulmuesit britanik është 30 milionë euro, një shumë që mund t’u lejojë katalanasve ta mbajnë lojtarin përfundimisht. Megjithatë, klubi nuk e ka ndaluar kërkimin e alternativave të tjera në sulm.
Një nga objektivat e rinj është Mika Godts, sulmuesi 20-vjeçar belg i Ajax Amsterdam, i cili po tregon paraqitje të shkëlqyera këtë sezon.
Godts ka shënuar 10 gola dhe ka dhënë 8 asiste, duke luajtur kryesisht në krahun e majtë, dhe Barcelona e ka vëzhguar nga afër në disa ndeshje të fundit.
Për momentin, interesimi i Blaugranës mbetet në fazën e vëzhgimit, por Godts tashmë është shtuar në listën e dëshirave të klubit si një opsion premtues për të forcuar sulmin sezonin e ardhshëm. /Telegrafi/