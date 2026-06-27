Barcelona përshpejton finalizimin e dy shitjeve
Barcelona do të fillojë largimet e menjëhershme të Marc Casado dhe Roony Bardghji për shkak të mungesës së kohës së lojës që të dy lojtarët po përjetojnë brenda sistemit të rotacionit të Hansi Flick. Afati kalimtar i transferimeve të Barcelonës do të jetë mjaft aktiv, me nënshkrime të reja që kërkojnë shitje.
Zyrat e ekipit të Barcelonës përballen me një afat shumë kompleks veror në sallën e bordit, ku përparësia e zonës sportive është lehtësimi i faturës së pagave dhe madhësisë së ekipit të parë, ndërsa presim rezultatin e rasteve të profilit të lartë si ai i Julian Alvarez.
Bordi i Barcelonës ka ndërmarrë veprime pas raportimeve të fundit në gazetën Sport, duke përshpejtuar kontaktet institucionale për të gjetur për të dy lojtarët klube të reja në Evropë që plotësojnë kërkesat e të gjitha palëve.
Trajneri nga Baden-Württemberg ka krijuar një grup thelbësor lojtarësh të besuar në dhomën e zhveshjes, duke kufizuar ndjeshëm kohën e lojës për lojtarët dytësorë dhe duke i shtyrë ata të kërkojnë një ndryshim të përhershëm të peizazhit për të shmangur ngecjen e zhvillimit të tyre profesional.
Përfaqësuesit katalunas tashmë po koordinojnë ofertat që kanë mbërritur në zyrat e klubit nga klube të Serie A dhe Ligës Premier, duke kërkuar të negociojnë marrëveshje të favorshme financiare për klubin. Me parasezonin që është shumë afër, klubi po strukturon operacionet e tij tregtare me objektivin e qartë për të finalizuar shumicën e largimeve sa më shpejt të jetë e mundur.
Situata e pasigurt me të cilën përballet aktualisht mesfushori i San Pedro de Vilamajor, Casado, është një rezultat i drejtpërdrejtë i bllokimit gjenerativ dhe hierarkik që është krijuar në mesfushën e Barcelonës.
22-vjeçari i diplomuar në La Masia ka rënë në vendin e katërt në renditjen e trajnerit gjerman për pozicionin e mesfushës qendrore, duke u tejkaluar çdo ditë nga konsolidimi i yjeve ndërkombëtarë si Frenkie de Jong, shfaqja e të riut Marc Bernal dhe lidershipi i padiskutueshëm i Gavit.
Duke pasur parasysh mungesën e kohës së tij të lojës, drejtuesit e klubit katalunas kanë lehtësuar negociatat me Milanin, ku mesfushori mbrojtës gëzon respektin më të lartë nga trajneri i ri i kuqezinjve, portugezi Ruben Amorim.
Marrëdhëniet midis klubeve janë përmirësuar shumë nga ndërhyrja në kohë e agjentit të futbollit Jorge Mendes, i cili po udhëheq transferimin për të finalizuar mbërritjen e mesfushorit në stadiumin legjendar San Siro.
I njëjti model i izolimit taktik përsëritet në fazën e sulmit të Barcelonës me anësorin premtues suedez Roony Bardghji, statusi i të cilit në skuadër është shumë i kufizuar nga pozicioni i padiskutueshëm i yllit më të madh të akademisë, Lamine Yamal.
Sulmuesi i shpejtë skandinav, 20 vjeç, mori një rol thjesht margjinal si zëvendësues ose zëvendësues emergjent gjatë sezonit të përfunduar së fundmi, me paraqitjet e tij të reduktuara në mënyrë drastike në pjesën e fundit.
Duke pasur parasysh bindjen e fortë të lojtarit suedez se i duhet një ndryshim pamjeje për të rifituar formën e humbur, Brighton është shfaqur si favoriti kryesor në garën për ta nënshkruar atë. Stafi teknik i Seagulls e vlerëson shumë talentin dhe potencialin e lojtarit nga Malmo dhe është i përgatitur të paraqesë një ofertë zyrtare që përmbush pritjet financiare të Barcelonës.
Zgjidhja e të dy largimeve strategjike do t'i japë stafit të trajnerëve lirinë e nevojshme për të bërë nënshkrimet e profilit të lartë të kërkuara nga tifozët e Barçës para se të mbyllet afati kalimtar. /Telegrafi/