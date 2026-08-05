Çfarë është Cyclospora? Dy vdekje në SHBA, shpërthimi i sëmundjes e vë Evropën në gatishmëri
Dy persona kanë vdekur në Michigan nga ndërlikimet e lidhura me ciklosporiazën, një infeksion të zorrëve të shkaktuar nga paraziti Cyclospora cayetanensis.
Këto janë vdekjet e para të lidhura me shpërthimin e madh që aktualisht po prek Shtetet e Bashkuara, ku janë raportuar më shumë se 18,000 raste që nga fillimi i sezonit, një shifër jashtëzakonisht e lartë krahasuar me vitet e kaluara.
Autoritetet shëndetësore të Michiganit kanë thënë se të dy viktimat kishin probleme serioze shëndetësore dhe se dehidratimi i shkaktuar nga diarreja mund ta ketë përkeqësuar gjendjen e tyre.
Në shtet, janë raportuar më shumë se 11,200 raste, me pothuajse 200 shtrime në spital.
Çfarë është ciklospora dhe si transmetohet?
Ciklosporiaza shkaktohet nga një parazit mikroskopik që mund të kontaminojë produktet e freskëta dhe ujin.
Ndryshe nga shumë infeksione të zorrëve, ajo nuk përhapet drejtpërdrejt nga personi në person: infeksioni pothuajse gjithmonë ndodh përmes konsumimit të frutave, perimeve ose ujit të kontaminuar.
Simptomat përfshijnë:
diarre e rëndë dhe e zgjatur;
dhimbje barku;
të përziera;
humbje e oreksit;
lodhje;
ethe në disa raste.
Pa trajtim, sëmundja mund të zgjasë për disa javë. Rreziku kryesor është dehidratimi, i cili është veçanërisht i rrezikshëm për të moshuarit, ata me sistem imunitar të dobësuar dhe pacientët me sëmundje kronike.
Pse rastet rriten gjatë verës?
Rritja e infeksioneve në muajt e verës nuk është rastësi. Në Shtetet e Bashkuara, sezoni i ciklosporiazës zakonisht zgjat nga maji deri në gusht, një periudhë kur konsumi i produkteve të freskëta si sallatat, bimët medicinale, manaferrat dhe perimet e tjera të gjalla rritet.
Temperaturat e larta dhe qarkullimi më i madh i frutave dhe perimeve gjithashtu ndihmojnë përhapjen e parazitit përgjatë zinxhirit të furnizimit me ushqim.
Po në Evropë?
Për momentin, Bashkimi Evropian nuk po përjeton një epidemi ciklosporiaze të krahasueshme me atë që godet Shtetet e Bashkuara.
Sipas Qendrës Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve (ECDC), rastet e regjistruara në kontinent janë përgjithësisht sporadike dhe prekin kryesisht njerëzit që kthehen nga udhëtimet në vendet ku paraziti është endemik, si Meksika, Peruja, Guatemala dhe zona të tjera tropikale dhe subtropikale.
Në vitet e fundit, vetëm disa shpërthime janë dokumentuar në Evropë, pothuajse gjithmonë të lidhura me ushqim të importuar ose infeksione të fituara jashtë vendit.
Një shenjë paralajmëruese vjen nga Mbretëria e Bashkuar, ku midis prillit dhe mesit të korrikut 2026, u raportuan 67 raste të ciklosporiazës, pothuajse të gjitha të lidhura me udhëtimet në Meksikë.
Për këtë arsye, autoritetet shëndetësore evropiane po mbajnë mbikëqyrje të shtuar gjatë verës, kur rritja e udhëtimeve ndërkombëtare dhe konsumi më i lartë i frutave dhe perimeve të freskëta mund të lehtësojnë importimin e rasteve të reja.