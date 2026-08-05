I kishte keqpërdorur investimet e një shtetasi të huaj, arrestohet i dyshuari në Prishtinë
Policia e Kosovës ka bërë të ditur një rast të keqpërdorimit të autorizimeve në ekonomi.
Lidhur me rastin, policia njofton se është arrestuar i dyshuari.
“Prishtinë / 2024-2026 –NN. Më datën 04.08.2026 është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi që i njëjti i kishte keqpërdorur investimet e ankuesit mashkull shtetas i huaj, pasi që ishin dakorduar për të hapur një biznes të përbashkët në Kosovë”, thuhet në raport.
Policia njofton se i dyshuari ka keqpërdorur autorizimet ekonomike dhe e ka dëmtuar ankuesin.
Pas intervistimit, me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje. /Telegrafi/
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