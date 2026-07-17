Barcelona në kërkim të golave: Ylli i Al-Nassr bëhet alternativë për sulmin
Sipas Diario Sport, sulmuesi i Al-Nassrit, Jhon Duran, i është ofruar Barcelonës në ditët e fundit.
Krahas objektivit kryesor të klubit katalanas, Julian Alvarez nga Atletico Madridi, Barcelona po kërkon të transferojë një tjetër sulmues qendror.
Kjo për shkak të largimit të mundshëm të Ferran Torresit, i cili ka refuzuar rinovimin e kontratës dhe ka zhvilluar bisedime me PSG-në.
Drejtori sportiv i Barcelonës, Deco, u përpoq ta transferonte Duranin në vitin 2025. Megjithatë, aktualisht kampionët e La Ligës nuk po ndërmarrin hapa konkretë për transferimin e tij.
Ndërkohë, Benfica është pranë arritjes së marrëveshjes për transferimin e sulmuesit kolumbian në formë huazimi me opsion blerjeje.
Lojtari 22-vjeçar e kaloi gjysmën e parë të sezonit të kaluar i huazuar te Fenerbahce, ndërsa gjysmën e dytë e zhvilloi në një tjetër huazim te Zenit Saint Petersburg./Telegrafi/