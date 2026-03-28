Barcelona merr një goditje e rëndë, mbesim pa Raphinha për pjesën vendimtare të sezonit
Barcelona mësoi sot lajmin më të keq të mundshëm nga Brazili. Konkretisht, një nga futbollistët më të mirë të kampionëve aktualë të Spanjës, Raphinha, u lëndua gjatë ndeshjes miqësore midis Brazilit dhe Francës, e cila përfundoi me fitoren e evropianëve rezultat 2-1.
Braziliani brilant dëmtoi ligamentin e kryqëzuar të pasmë dhe sipas informacioneve të fundit, pritet të mungojë të paktën një muaj.
Kështu, Raphinha do të humbasë ndeshjen e dyfishtë çerekfinale të Ligës së Kampionëve kundër Atletico Madridit, pastaj duelin e ligës kundër të njëjtës skuadër dhe ndeshjet kundër Espanyol, Celta, Getafe dhe Osasuna.
Comunicado médico ❗
Raphinha sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho según confirman las pruebas médicas que le ha hecho la CBF a raíz de las molestias que notó durante la disputa del Brasil-Francia.
Raphinha vuelve a Barcelona para empezar el tratamiento… pic.twitter.com/zYLMa6ztb3
— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 27, 2026
Gjithashtu, ekziston mundësia që ai të mos luajë as në gjysmëfinalet e mundshme të Ligës së Kampionëve, nëse sigurisht Barcelona e kalon rivalët e tyre.
Kjo do të jetë mungesë e madhe për klubin katalunas, pasi Raphinha po luan shkëlqyeshëm këtë sezon, duke shënuar 11 gola në kampionat.
Barcelona është skuadra kryesore në La Liga me 73 pikë, katër më shumë se Real Madridi i vendit të dytë. /Telegrafi/