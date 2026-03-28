Barcelona mësoi sot lajmin më të keq të mundshëm nga Brazili. Konkretisht, një nga futbollistët më të mirë të kampionëve aktualë të Spanjës, Raphinha, u lëndua gjatë ndeshjes miqësore midis Brazilit dhe Francës, e cila përfundoi me fitoren e evropianëve rezultat 2-1.

Braziliani brilant dëmtoi ligamentin e kryqëzuar të pasmë dhe sipas informacioneve të fundit, pritet të mungojë të paktën një muaj.

Kështu, Raphinha do të humbasë ndeshjen e dyfishtë çerekfinale të Ligës së Kampionëve kundër Atletico Madridit, pastaj duelin e ligës kundër të njëjtës skuadër dhe ndeshjet kundër Espanyol, Celta, Getafe dhe Osasuna.


Gjithashtu, ekziston mundësia që ai të mos luajë as në gjysmëfinalet e mundshme të Ligës së Kampionëve, nëse sigurisht Barcelona e kalon rivalët e tyre.

Kjo do të jetë mungesë e madhe për klubin katalunas, pasi Raphinha po luan shkëlqyeshëm këtë sezon, duke shënuar 11 gola në kampionat.

Barcelona është skuadra kryesore në La Liga me 73 pikë, katër më shumë se Real Madridi i vendit të dytë. /Telegrafi/

