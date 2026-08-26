Barcelona mban shpresa për Julian Alvarez pasi sulmuesi refuzoi Arsenalin
Barcelona ka shpresa të forta për të nënshkruar me Julian Alvarez, pasi sulmuesi argjentinas refuzon me vendosmëri ofertat alternative nga Liga Premier.
Sipas një raporti ekskluziv nga gazetari Josep Pedrerol në El Chiringuito TV, sulmuesi i Atletico Madrid është i vendosur të detyrojë një transferim në Camp Nou, duke injoruar plotësisht interesin nga gjigantët e tjerë evropianë.
Trajneri i Arsenalit, Mikel Arteta, e telefonoi personalisht sulmuesin e lindur në Cordoba për ta bindur të kalonte në Londër. Megjithatë, ‘La Arana’ mbajti një qëndrim të pamëshirshëm.
Alvarez refuzoi madje t'i përgjigjej thirrjes së trajnerit spanjoll, duke e bërë të qartë se përparësia e tij e vetme në këtë afat kalimtar është të veshë fanellën e Blaugranëve.
🚨 EXCLUSIVA de @jpedrerol 🚨
💣 "ARTETA llamó a JULIÁN... y NI LE COGIÓ EL TELÉFONO".
💣 "El Barça confía en que Gil Marín se coma el orgullo... y les venda a Julián". pic.twitter.com/8X0uFHaVj9
— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 25, 2026
Përballë tensioneve në rritje midis lojtarit dhe skuadrës madrilene, bordi i Barcelonës mbetet i bindur se drejtori ekzekutiv i Atleticos, Miguel Angel Gil Marín, do t'i nënshtrohet presionit dhe do të pranojë ta shesë sulmuesin te skuadra katalunase para se të mbyllet afati kalimtar i transferimeve.
Ndryshe, Barcelona ka bërë tashmë dy oferta për Alvarez, e para 100 milionë euro dhe e dyta 120 milionë euro, të cilat janë refuzuar nga Atletico. /Telegrafi/