Barcelona lë jashtë stërvitjeve dy lojtarë të ekipit, për të mos rrezikuar largimin e tyre
Trajneri i Barcelonës, Hansi Flick ka vendosur t’i lë jashtë stërvitjes dy lojtarë të ekipit të parë, për të mos rrezikuar ndonjë dëmtim, i cili do t’ua pamundësonte largimin këtë verë.
Sipas Cadena SER, Barcelona ka lënë jashtë stërvitjes grupore Marc Casado dhe Hector Fort për të shmangur një skenar të ngjashëm me atë të Roony Bardghjit.
Anësori suedez thuhet se ka pësuar një dëmtim të rëndë në gju në stërvitjen e fundit, i cili ka të ngjarë ta lërë jashtë fushave për disa muaj.
Kjo gjithashtu ka prishur planet e tij të largimit, pasi Barcelona ishte e etur ta linte atë të largohej përgjithmonë ose në formë huazimi.
🟥🟦 Noticias en el entrenamiento del @FCBarcelona | Lo explica @Nilsola10
‼️ Héctor Fort y Marc Casadó han formado parte del entrenamiento al margen del grupo para evitar riesgos y contratiempos como ocurrió ayer con Roony Bardghi
👋 El club les ha comunicado que deben salir pic.twitter.com/6dEDDiJFd0
— Carrusel Deportivo (@carrusel) August 11, 2026
Prandaj, Barca ka marrë masa paraprake me yjet e tjerë, përfshirë Casado dhe Fort. Trajneri kryesor Hansi Flick u ka thënë atyre të gjejnë klube të reja.
Raporti shton gjithashtu se Jofre Torrents, Tommy Marques dhe Guille Fernandez nuk ishin të përfshirë në stërvitje. /Telegrafi/