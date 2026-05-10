Barcelona kërkon titullin, Reali luan për nder - formacionet zyrtare të El Clasicos
Barcelona dhe Real Madrid takohen në kuadër të xhiros së 35-të në La Liga, xhiro ku mund të vendoset titulli kampion.
Katalunasit kanë nevojë vetëm për një pikë në këtë ndeshje që edhe zyrtarisht të shpallen kampion të sezonit 2025/26 në La Liga.
Trajneri Hansi Flick ka startuar me treshen sulmuese Dani Olmo, Marcus Rashford e Ferran Torres.
Në anën tjetër Reali është pa kapitenin Federico Valverde dhe pa Kylian Mbappen e lënduar.
Formacionet zyrtare:
Barcelona: Joan Garcia,Cancelo, Cubarsi, Martin, Eric Garcia, Gavi, Pedri, Fermin, Olmo, Rashford, Ferran Torres.
Real Madrid: Courtois, Trent, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia, Camavinga,Tchouameni, Bellingham, Brahim Diaz, Gonzalo Garcia, Vinicius Junior.