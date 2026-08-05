Barcelona humbi një "perlë" të afatit kalimtar – ylli i Chelseat ishte gati të transferohej në ‘Camp Nou’
Barcelona ka humbur një mundësi të artë për të transferuar sulmuesin e Chelseat, Joao Pedro.
Sipas Diario Sport, sulmuesi brazilian kishte dëshirë të madhe për t’u transferuar te 'Spotify Camp Nou' dhe ishte i gatshëm të shtynte për realizimin e këtij kalimi gjatë muajit qershor.
Chelsea ishte plotësisht i përgatitur për ta shitur atë për rreth 80 milionë euro plus bonuse, me qëllim që të siguronte të ardhura për të respektuar rregullat e Fair Play Financiar.
Megjithatë, drejtuesit e Barcelonës vendosën t’i japin përparësi objektivave të tjera, duke u fokusuar kryesisht te Anthony Gordon dhe Julian Alvarez. Meqë klubi katalanas nuk avancoi në negociata, mundësia për transferimin e Joao Pedros u mbyll përfundimisht.
Tani braziliani është shumë pranë rinovimit të kontratës me gjigantin londinez deri në vitin 2033.
Marrëveshja e re, e cila vjen nën drejtimin e trajnerit Xabi Alonso, praktikisht i jep fund çdo mundësie që Joao Pedro të transferohet në të ardhmen te Barcelona./Telegrafi/