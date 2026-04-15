Barcelona hap bisedimet për transferimin e Bastonit, shqyrton ofertën para plus lojtar
Eksperti i transferimeve Matteo Moretto ka ofruar një përditësim të ri në lidhje me të ardhmen e Alessandro Bastonit, duke raportuar se Barcelona ka hapur bisedime me Interin për nënshkrimin e tij.
Edhe pse këto nuk janë negociata zyrtare, të dy klubet po analizojnë fizibilitetin e marrëveshjes.
Moretto thekson se nuk ka asnjë problem nga ana e Bastonit, pasi ai është i hapur për të bërë një transferim në Camp Nou gjatë verës.
🚨💣@MatteMoretto: “En las últimas semanas, los contactos entre el Barça e Inter han comenzado por Bastoni. Han empezado a analizar la situación y cómo avanzar. Héctor Fort gusta mucho al Inter.” #FCB 🇮🇹☎️ pic.twitter.com/2743bNtoXd
— Martín (@MartinMinan_) April 15, 2026
Gjigantët katalunas po shqyrtojnë një marrëveshje para plus lojtar, ndërsa Interi është admirues i mbrojtësit të ri të djathtë Hector Fort.
Barça është e etur të përforcojë mbrojtjen në afatin kalimtar të verës, duke e vendosur Bastonin si objektivin e tyre kryesor.
Vlera e Bastonit në treg vlerësohet 70 milionë euro, ndërsa ajo e Fort në 12 milionë euro. /Telegrafi/