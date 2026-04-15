Eksperti i transferimeve Matteo Moretto ka ofruar një përditësim të ri në lidhje me të ardhmen e Alessandro Bastonit, duke raportuar se Barcelona ka hapur bisedime me Interin për nënshkrimin e tij.

Edhe pse këto nuk janë negociata zyrtare, të dy klubet po analizojnë fizibilitetin e marrëveshjes.

Moretto thekson se nuk ka asnjë problem nga ana e Bastonit, pasi ai është i hapur për të bërë një transferim në Camp Nou gjatë verës.


Gjigantët katalunas po shqyrtojnë një marrëveshje para plus lojtar, ndërsa Interi është admirues i mbrojtësit të ri të djathtë Hector Fort.

Barça është e etur të përforcojë mbrojtjen në afatin kalimtar të verës, duke e vendosur Bastonin si objektivin e tyre kryesor.

Vlera e Bastonit në treg vlerësohet 70 milionë euro, ndërsa ajo e Fort në 12 milionë euro. /Telegrafi/

