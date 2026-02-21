Banorët mësojnë mesazhin e Kutisë së Pandorës, Selin përballet me Mirin: E shokuar që nuk ndryshoi qasje
Gjatë spektaklit të sotëm të Big Brother VIP Albania, banorët zbuluan përmbajtjen e Kutisë së Pandorës, që përmbante mesazhin e babait të Selin për Mirin.
Kjo nxiti një përplasje mes dy banorëve, ku Selin shprehu habinë dhe zhgënjimin e saj që Miri nuk ndryshoi qasjen ndaj saj edhe pas mesazhit.
“Jam pak e shokuar, por jo nga çfarë ka thënë im atë, nëse e ka parë atë sy, mendoj se ashtu është interpretuar. Shokohem nga Miri që s’ka marrë veprime të kujdesej, por arriti të thoshte ato fjalë karshi meje në shpellë. Mendoj që s’duhet ta kishte marrë shumë si ofendim, por ndihmë për të ndryshuar qasje, gjë që nuk e bëri kurrë”, tha Selin.
Miri nga ana e tij theksoi: “Ka qenë emocion i interpretuar nga babai. Nuk kanë qenë gjeste perverse. Më ketë lloj mesazhi që ka dhënë, ka thënë diçka që e ka perceptuar ai”. /Telegrafi/
