Banorët marrin vesh të vërtetën, Luizi largohet nga shtëpia e Big Brother: Më falni nëse ju kam mërzitur vërtet
Banorët e Big Brother VIP Albania 5 zbuluan së fundmi të vërtetën pas rrengut të Vëllait të Madh me Kutinë e Pandorës së Artanit, duke i hedhur në pah lojërat dhe situatat e sajuara që i kishin mbajtur në tension.
Pas tre ditësh qëndrimi si “mysafir”, Luizi u largua përfundimisht nga shtëpia, duke lënë pas një mesazh të sinqertë për të gjithë banorët.
“U kërkoj falje atyre që mund t’i kem mërzitur vërtet. Doja të bëja vetëm humor. Kam kaluar shumë mirë dhe uroj të më fitoj më i miri. U uroj të gjithëve më të mirën. Fjalët e sinqerta janë: shijojeni. E keni marrë shumë seriozisht. Seriozisht merrni Vëllain e Madh, zarfet dhe lojërat. Ju dua shumë të gjithëve”, u shpreh Luizi përpara se të dilte nga shtëpia. /Telegrafi/
