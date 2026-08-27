Atletico Madridi vendos si objektiva dy sulmuesit e Ligës Premier
Atletico Madridi po shqyrton mundësinë e nënshkrimit të sulmuesit të Nottingham Forest, Igor Jesus dhe atij të Arsenalit, Gabriel Jesus, pasi aktiviteti i transferimeve të tyre është përqendruar në forcimin e sulmit.
Klubi madrilen po kërkon të finalizojë mbërritjen e një sulmuesi para përfundimit të afatit kalimtar të verës, duke eksploruar kushtet e të dy lojtarëve brazilianë për të forcuar skemën ofensive të ekipit të Diego Simeones.
Menaxhmenti i Atletico Madridit ka rinovuar interesin e tij për Igor Jesus, një lojtar për të cilin ata interesoheshin për herë të parë rreth një vit më parë. Sulmuesi 25-vjeçar ka një vlerë tregu prej 25 milionë eurosh sipas Transfermarkt dhe është nën kontratë me Nottingham Forest deri në qershor 2029.
Gjatë sezonit të kaluar në Ligën Premier, sulmuesi shënoi 16 gola dhe dha 5 asistime. Në fillim të sezonit 2026/27, ai luajti dy ndeshje për klubin anglez, por drejtuesit e Forest janë të hapur për të negociuar transferimin e tij pasi së fundmi përfunduan nënshkrimin e sulmuesit Liam Delap.
Ndërkohë, drejtorët sportivë të Atletico Madridit i bënë një kërkesë zyrtare Arsenalit në lidhje me Gabriel Jesus. Sulmuesi 29-vjeçar po hyn në fazat e fundit të kontratës së tij, e cila zgjat deri në qershor 2027, dhe ka miratimin e klubit londinez për t'u larguar për shkak të kohës së tij të reduktuar të lojës nën drejtimin e Mikel Arteta, i cili beson më shumë te Kai Havertz dhe Viktor Gyokeres.
Megjithatë, Atletico Madrid është në disavantazh në garën për të nënshkruar sulmuesin e Arsenalit. Napoli tashmë ka filluar negociatat direkte me klubin anglez për të paraqitur një ofertë zyrtare, duke u dhënë atyre një avantazh në garën për të finalizuar transferimin para përfundimit të afatit kalimtar.
Drejtori sportiv i Atleticos do të zhvillojë një takim me stafin e trajnerëve brenda 24 orëve të ardhshme. Në këtë takim, bordi i Atleticos do të vendosë nëse do t'i paraqesë një ofertë zyrtare Nottingham Forest për Igor Jesus apo do të përputhet me ofertën e Napolit ndaj Arsenalit për Gabriel Jesus para afatit të transferimeve. /Telegrafi/