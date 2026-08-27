Meta përballet me gjobë rekord për akuzat lidhur me fëmijët dhe rrjetet sociale
Meta, kompania mëmë pas Facebook dhe Instagram, ka rënë dakord të paguajë një maksimum prej 16.68 miliardë dollarësh si pjesë e një zgjidhjeje për të zgjidhur pretendimet e ngritura nga shtetet në të gjithë vendin se kompania i projektoi Facebook dhe Instagram për të krijuar varësi nga fëmijët, i mashtroi konsumatorët në lidhje me sigurinë e tyre dhe mblodhi në mënyrë të papërshtatshme të dhënat personale të fëmijëve që përdornin platformat e saj, tregojnë dokumentet gjyqësore.
Zgjidhja u arrit gjatë një gjyqi federal në Kaliforni mbi pretendimet e ngritura nga 29 shtete, duke shmangur një nga provat më të profilit të lartë deri më tani të akuzave se kompanitë e mediave sociale dëmtuan përdoruesit e rinj.
Meta gjithashtu ra dakord të bëjë ndryshime për përdoruesit adoleshentë të Facebook dhe Instagram në të gjithë vendin, duke përfshirë kufizimet e përdorimit ditor dhe bllokimet e natës, tregon dokumenti.
Pretendimet ishin pjesë e një vale më të gjerë padish të ngritura nga shtetet, qeveritë lokale, distriktet shkollore dhe individë që pretendojnë se Meta dhe kompani të tjera të mediave sociale kanë nxitur një krizë mbarëkombëtare të shëndetit mendor të të rinjve.
Gjyqi federal mbuloi pretendime nga Kalifornia, Kolorado, Kentucky dhe New Jersey se Meta kishte shkelur ligjet e tyre shtetërore që mbronin konsumatorët.
Ai gjithashtu mbuloi pretendime nga 29 shtete se Meta kishte shkelur Aktin Federal për Mbrojtjen e Privatësisë së Fëmijëve në Internet duke mbledhur të dhëna personale nga përdoruesit që i dinte se ishin fëmijë pa njoftimin ose pëlqimin e prindërve, dhe duke përdorur të dhënat për të trajnuar modelet e të mësuarit automatik dhe të inteligjencës artificiale gjeneruese.
Meta, me seli në Kaliforni, i ka mohuar akuzat, duke thënë se ka punuar shumë për të mbrojtur fëmijët në platformat e saj. Kompania ka argumentuar se nuk mund t’i ketë mashtruar konsumatorët nëse shërbimet e saj ishin problematike, sepse “varësia nga mediat sociale” nuk është një gjendje e njohur psikiatrike.