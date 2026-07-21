Atletico Madrid refuzon negociatat, Barcelona në pritje të Julian Alvarez
Barcelona vazhdon të jetë e vendosur për të transferuar Julian Alvarez gjatë kësaj vere, por marrëveshja mbetet shumë e ndërlikuar, pasi Atletico Madridi vazhdon të këmbëngulë se sulmuesi argjentinas nuk është në shitje, raporton AS.
Sipas mediumit spanjoll, Atletico nuk e ka ndryshuar qëndrimin e saj që para Kupës së Botës dhe refuzon të hyjë në negociata me Barcelonën në çfarëdo rrethane.
Klubi madrilen pret që Alvarez t'i bashkohet fazës përgatitore më 10 gusht dhe planifikon ta ketë pjesë të skuadrës së Diego Simeones edhe për sezonin e ardhshëm.
Megjithatë, Barcelona nuk ka hequr dorë nga transferimi i 26-vjeçarit, por ka vendosur fundin e muajit korrik si afatin për ta mbyllur operacionin. Drejtuesit katalunas nuk janë të gatshëm të presin pafundësisht dhe do ta vazhdojnë ndjekjen e sulmuesit vetëm nëse ka lëvizje konkrete nga ana e lojtarit.
Julian Alvarez e ka bërë tashmë publik dëshirën për t'u larguar nga Atletico Madridi, por kjo nuk e ka ndryshuar qëndrimin e klubit. Barcelona beson se sulmuesi mund të detyrohet të bëjë një tjetër deklaratë publike ose të rrisë presionin ndaj klubit, nëse dëshiron që transferimi të realizohet.
Alvarez ka kontratë me Atletico Madridin deri në vitin 2031. Oferta e parë e Barcelonës është refuzuar tashmë, ndërsa drejtuesit e klubit madrilen vazhdojnë të insistojnë se nuk kanë asnjë synim ta shesin sulmuesin argjentinas./Telegrafi/