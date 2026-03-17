Artistja nga Kosova befason Mauro Icardin - futbollisti mahnitet me talentin shqiptar ndërsa pranon dhuratën e veçantë nga ajo
Artistja shqiptare Lira Taraku, e njohur për punimet e saj kreative në pikturim mbi rroba dhe art grafik, ka marrë së fundmi vëmendjen e një prej futbollistëve më të famshëm ndërkombëtarë.
Bëhet fjalë për sulmuesin e njohur Mauro Icardi, i cili aktualisht luan për klubin turk Galatasaray.
Në një video të publikuar në TikTok, e cila tashmë është bërë virale në rrjetet sociale, artistja nga Pejë shihet teksa niset për të takuar futbollistin e njohur. Gjatë takimit, ajo i dhuron Icardit një xhaketë xhinsi të personalizuar, në të cilën kishte realizuar një ilustrim artistik të portretit të tij.
Reagimi i futbollistit ishte mjaft pozitiv. Ai e pëlqeu shumë dhuratën dhe, në shenjë vlerësimi për punën e artistes, e veshi menjëherë xhaketën në praninë e saj, ndërsa e falënderoi për këtë krijim unik.
Videoja e këtij momenti është shpërndarë gjerësisht në rrjetet sociale dhe ka marrë mijëra shikime, duke tërhequr vëmendjen e publikut dhe duke promovuar njëkohësisht talentin e artistes shqiptare. /Telegrafi/
@lira.tarakuart Video qe osht bo virale n’Turqi🫠 #kosova #prishtina #shqiptar #foryou #goviral ♬ Aşkın Olayım - Simge