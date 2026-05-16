Arteta po e kërkon Alvarezin, por jo si sulmues qendre – zbulohet plani taktik befasues i spanjollit
Arsenali po shqyrton mundësinë e rikthimit të Julian Alvarez në Ligën Premier, por raportohet se Mikel Arteta ka një plan taktik befasues për sulmuesin e Atletico Madridit. “Topçinjtë” po mendojnë ta aktivizojnë atë në një rol dukshëm ndryshe nga ai i zakonshmi.
Sipas FootballTransfers, Arsenali po shtyn përpara për të nënshkruar me Alvarez nga Atletico, ndërsa bisedimet paraprake me përfaqësuesit e lojtarit tashmë janë zhvilluar.
Klubi londinez po eksploron një marrëveshje që do ta rikthente ish-sulmuesin e Manchester Cityt në futbollin anglez. Megjithatë, Arteta nuk e sheh Alvarez si një qendërsulmues klasik. Përkundrazi, trajneri i Arsenalit planifikon ta pozicionojë argjentinasin në krahun e majtë të sulmit, e jo në qendër.
Ky ndryshim taktik synon të adresojë shqetësimet që Arsenali ka me opsionet aktuale në krahun e majtë. Shkathtësia e Alvarez e bën atë një zgjidhje tërheqëse, teksa klubi po vlerëson ndryshime në repartin ofensiv.
Arteta dihet se e vlerëson fleksibilitetin taktik të Alvarez dhe aftësinë e tij për të luajtur në disa role ofanzive.
Pikërisht kjo besohet të jetë në qendër të mendimit të Arsenalit, teksa ndërton strukturën afatgjatë të sulmit.
Trajneri çmon lojtarët që përshtaten brenda sistemit të tij dhe e ka vlerësuar Alvarez për aftësinë që “të përshtatet në disa role brenda një ekipi”.
Kjo përshtatshmëri do t’i mundësonte Arsenalit ta përdorë kryesisht në krah, ndërkohë që ai do të mund të mbulonte edhe pozicione të tjera në vijën e parë kur të jetë e nevojshme.
Interesimi i Arsenalit për Alvarez lidhet ngushtë edhe me pasigurinë që ekziston rreth sulmuesve aktualë të krahut të majtë te “Topçinjtë”./Telegrafi/