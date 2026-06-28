Arsenali ruan yllin e madh mes interesimit nga gjigantët evropianë
Sulmuesi suedez Viktor Gyokeres është futur në listën e dëshirave të Atletico Madridit, si dhe disa klubeve të tjera të mëdha evropiane, por Arsenali nuk ka ndërmend ta shesë.
Arsenali ka zhvilluar një sezon shumë të mirë, duke kurorëzuar projektin e Mikel Artetës, i cili e mori klubin në një periudhë të vështirë.
Skuadra londineze ka arritur të fitojë Ligën Premier dhe gjithashtu ka qenë shumë pranë suksesit në Ligën e Kampionëve, ku u eliminua pas penalltive ndaj Paris Saint-Germain në finale.
Ekipi është karakterizuar nga një lojë kolektive, pa një “yll” të vetëm të qartë, me disa lojtarë që kanë dhënë kontribut të madh gjatë sezonit.
Edhe pse priteshin shifra më të larta, sezoni i Gyokeres nuk konsiderohet i dobët.
Sulmuesi 28-vjeçar ka shënuar 21 gola në 55 ndeshje në të gjitha garat, shpesh duke hyrë si zëvendësues.
Ai ka edhe katër vite kontratë me “topçinjtë” dhe mbetet një element i rëndësishëm i skuadrës.
Sipas raportimeve të Fabrizio Romano, Arsenali ka informuar klubet e interesuara se sulmuesi suedez është i pashitshëm.
Në javët e fundit, Atletico Madrid është përmendur si një nga klubet më të interesuara, madje është folur edhe për një mundësi përfshirjeje në një marrëveshje të mundshme për Julian Alvarez, por londinezët nuk e konsiderojnë largimin e tij.
Interes për Gyokeres kanë shfaqur edhe klube të tjera të mëdha evropiane, megjithatë Arsenali e vlerëson shumë profilin e tij, sidomos për shkak të rotacioneve të shumta në skuadër.
Humbja e sulmuesit suedez do të ishte një goditje e rëndë për projektin e Artetës, ndaj vetëm një ofertë jashtë tregut mund të ndryshojë qëndrimin e klubit. /Telegrafi/