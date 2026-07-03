Arsenali përgatit 60 milionë euro për transferimin e yllit anglez
Arsenali po përgatit një ofertë ambicioze prej 60 milionë eurosh për të siguruar shërbimet e mbrojtësit anglez Ezri Konsa gjatë këtij afati kalimtar veror.
Mbrojtësi i Aston Villa është një nga kërkesat kryesore të trajnerit Mikel Arteta, i cili synon të forcojë skuadrën në përpjekje për të ruajtur titullin në Premier League dhe për të luftuar për trofeun e Ligës së Kampionëve.
Sipas raportimeve të The Telegraph, Arsenali ka nisur lëvizjet e para në mënyrë diskrete pas interesimit fillestar për mbrojtësin kryesor të Aston Villas, i cili është një nga lojtarët më të vlerësuar në repartin defensiv të klubit.
Drejtuesit e “Topçinjve”, në bashkëpunim të ngushtë me stafin teknik, synojnë të finalizojnë këtë transferim me qëllim forcimin e stabilitetit defensiv dhe ruajtjen e rivalitetit në elitën e futbollit anglez.
Arteta, i cili është arkitekti i këtij projekti, vlerëson shumë fleksibilitetin taktik të Konsas, i cili mund të luajë si qendërmbrojtës, por edhe si mbrojtës i djathtë kur kërkohet.
Megjithatë, pengesa kryesore mbetet vlerësimi i lartë i lojtarit nga Aston Villa.
Sipas raportimeve, klubi i drejtuar nga drejtori sportiv Monchi ka vendosur një çmim prej rreth 70 milionë eurosh, shumë që tejkalon ofertën fillestare të Arsenalit./Telegrafi/