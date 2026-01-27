Arsenali mund të bëjë tri transferime emergjente para se të mbyllet afati kalimtar dimëror
Me ditën e afatit kalimtar të janarit që po afron me shpejtësi drejt fundit, Arsenali mund të finalizojë një numër marrëveshjesh ndërsa përgatitet të hyjë në muajt e fundit të edicionit 2025-26.
Drejt fundit të vitit të kaluar, Mikel Arteta tha se Arsenali do të “shikonte në mënyrë aktive” nënshkrimet e mundshme në afatin e janarit, ndërsa kërkonin të ndërtonin mbi fillimin e shkëlqyer të sezonit.
"Afati kalimtar është aty. Dua të them, ne jemi Arsenali dhe duhet ta shohim këtë. Duhet të shohim në mënyrë aktive dhe pastaj, nëse mund ta bëjmë apo jo, kjo është një histori tjetër”, ka thënë Arteta.
Deri më tani, ka qenë një periudhë e qetë për “Topçinjtë”, me aktivitetin e vetëm që kanë qenë largimet. Oleksandr Zinchenko i është bashkuar Ajaxit deri në fund të sezonit, ndërsa Ethan Nwaneri u huazua te Marseille.
Ata janë lidhur me një transferim të sulmuesit të Atletico Madridit, Julian Alvarez, megjithëse argjentinasi kohët e fundit i ka shuar thashethemet për një largim të mundshëm, duke thënë se është "shumë i përqendruar në atë që e pret Atleticon".
Sa i përket objektivave më realistë, mediat angleze kanë publikuar tre nënshkrime të mundshme që Arsenali mund të bëjë për të forcuar përpjekjen e tyre për titull, ku i pari është Victor Valdepenas i Real Madridit.
Valdepenas, i cili debutoi për ekipin e parë të Real Madridit këtë sezon në një fitore 2-1 ndaj Alaves, është një mbrojtës i gjithanshëm që luan me këmbën e majtë dhe mund të luajë si qendërmbrojtës dhe mbrojtës i krahut.
Në disa raste këtë sezon, mesfushori Christian Norgaard është detyruar të zëvendësojë qendërmbrojtësin, kështu që shtimi i Valdepenas mund të jetë vendimtar për skuadrën e Artetas, e cila do të garojë në katër gara të ndryshme.
19-vjeçari ka një klauzolë lirimi prej 50 milionë eurosh në kontratën e tij me Los Blancos, sipas një raporti nga BBC, i cili pretendon se diskutimet e brendshme drejt një qasjeje të mundshme tashmë kanë ndodhur.
Një tjetër nënshkrim realist mund të jetë anësori Yannick Carrasco, i cili duket se do të largohet nga skuadra e saudite, Al Shabab, në janar, me një marrëveshje huazimi që po përflitet.
32-vjeçari thuhet se po ndiqet nga një numër klubesh, përfshirë Romën, por ai mund ta shohë Londrën si një destinacion tërheqës. Sigurisht, shefi i Arsenalit, Andrea Berta, e rekomandoi personalisht Carrascon kur ai ishte te Atletico.
Së fundmi, ish-mesfushori i Wolves, Ruben Neves, i cili më parë ishte lidhur me një transferim te Arsenali, mund të sjellë përvojën e nevojshme të Ligës Premier, ndërsa skuadra kërkon të ruajë epërsinë në garën për titull.
Ndërkohë, Artetas, sipas Fabrizio Romano , “gjithmonë i ka pëlqyer” Neves .
28-vjeçari ka shënuar tetë gola në 22 ndeshje për skuadrën saudite Al Hilal këtë sezon. /Telegrafi/