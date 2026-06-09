Arsenali i bën ofertë Juventusit për yllin e tyre kryesor – gjiganti italian e refuzon menjëherë
Juventus ka refuzuar prerë një interesim të Arsenalit për Kenan Yıldız, duke i bërë të ditur klubit të Ligës Premier, pa asnjë mëdyshje, se 21-vjeçari i kombëtares turke nuk është në shitje këtë verë, pavarësisht ofertës.
Sipas The Athletic, Arsenal kishte hyrë në kontakt me Juventusin si pjesë e kërkimit për një sulmues të majtë, me Yildiz të identifikuar si një nga opsionet e mundshme, sidomos për shkak të pasigurisë rreth së ardhmes së Gabriel Martinelli dhe Leandro Trossard.
Përgjigjja nga Torino ishte e menjëhershme dhe e qartë: Yildiz nuk është në shitje, dhe si pasojë Arsenal ka kaluar fokusin te objektiva të tjerë.
Ky interesim tregon edhe një herë vlerësimin e lartë që gëzon lojtari në futbollin evropian, pas një sezoni të shkëlqyer ku ai u konsolidua si një nga sulmuesit e rinj më premtues në kontinent.
Juventus ka lëvizur për ta mbrojtur investimin e saj duke i rinovuar kontratën më herët gjatë këtij viti, dhe pavarësisht presioneve financiare pas dështimit për të siguruar kualifikimin në Ligën e Kampionëve, klubi ka vendosur një vijë të fortë mbi lojtarët e tij më të rëndësishëm.
Yıldız pritet tani të udhëtojë me Turqinë në Kupën e Botës, ku një paraqitje e fortë mund të rrisë edhe më shumë interesimin për të, por qëndrimi i Juventusit mbetet i pandryshuar, pavarësisht zhvillimeve të verës./Telegrafi/