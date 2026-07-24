Arsenali bën gati ofertën e çmendur për transferimin e Julian Alvarez
Arsenali raportohet se është i gatshëm të ndahet me një nga transferimet më të shtrenjta të klubit për të siguruar shërbimet e Julian Alvarezit gjatë kësaj vere.
Skuadra e drejtuar nga Mikel Arteta do ta nisë sezonin 2026/27 të Ligës Premier si kampione në fuqi, pasi sezonin e kaluar e mposhti Manchester Cityn në garën për titull.
Trajneri spanjoll dhe futbollistët e tij synojnë të ndërtojnë mbi suksesin e sezonit të kaluar, ku përveç titullit kampion, Arsenali arriti edhe në finalet e Ligës së Kampionëve dhe Kupës Carabao, por u mposht përkatësisht nga Paris Saint-Germain dhe Manchester City.
Gjatë kësaj vere, londinezët kanë afruar sulmuesin grek Christos Tzolis nga Club Brugge, në një marrëveshje me vlerë rreth 39 milionë euro.
Ndërkohë, sipas raportimeve, Arsenali është i gatshëm të heqë dorë nga Viktor Gyokeres, i cili iu bashkua klubit vetëm verën e kaluar nga Sportingu për rreth 74 milionë euro.
Sulmuesi suedez realizoi 21 gola në 55 ndeshje sezonin e kaluar, por pavarësisht këtij bilanci, stili i tij i lojës është kritikuar shpesh si i papërpunuar.
Sipas The Times, Arsenali është i gatshëm ta përfshijë Gyokeresin në një marrëveshje shkëmbimi, së bashku me një shumë parash, për të transferuar sulmuesin e Atletico Madridit dhe Argjentinës, Julian Alvarez.
Edhe Real Madridi, të cilit iu refuzua më herët gjatë verës një ofertë prej rreth 150 milionë eurosh, si dhe Barcelona, janë lidhur ngushtë me një transferim të ish-sulmuesit të Manchester Cityt.
Megjithatë, Atletico Madridi preferon të mos e shesë yllin e tij te një rival i drejtpërdrejtë në La Liga, gjë që mund t'i japë Arsenalit një avantazh në përpjekjet për të finalizuar marrëveshjen./Telegrafi/