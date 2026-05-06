Arsenali arriti finalen e Ligës së Kampionëve pa asnjë humbje – vetëm katër ekipe e kanë fituar këtë garë në këtë mënyrë në shekullin e 21-të
Klubi anglez, Arsenali ka arritur në finalen e Ligës së Kampionëve 2025/26 dhe janë e vetmja skuadër në turneun e këtij sezoni që nuk ka humbur asnjë ndeshje deri më tani.
Triumfi 1-0 kundër Atletico Madridit është fitorja e tyre e 11-të në 14 ndeshje; vetëm Real Madridi në sezonin 2001/02 ka pasur më shumë, por ata luajtën 17 ndeshje atë vit dhe pësuan dy humbje.
Nëse “Topçinjtë” fitojnë edhe finalen, ata do të bëhen skuadra e pestë në shekullin e 21-të që fiton Ligën e Kampionëve pa humbje. Në shekullin e 20-të kishte 11 shembuj të tillë, por turneu ishte shumë më i shkurtër atëherë, kështu që do të përqendrohemi në historinë moderne.
Barcelona e sezonit 2005/06 ishte e para në shekullin e 21-të që fitoi Ligën e Kampionëve pa humbje. Çuditërisht, edhe Arsenali ishte afër atëherë: të dyja ekipet kishin nga tetë fitore dhe katër barazime.
Në finale, “Topçinjtë” kryesonin falë golit të Sol Campbell deri në minutën e 76-të, por Samuel Eto'o dhe Juliano Belletti ishin autorët e rikthimit të Barcelonës.
Manchester United i sezonit 2007/08 e përsëriti këtë dy vjet më vonë, me gjuajtjet e paharrueshme të penalltive kundër Chelseat në Moskë si pikën përfundimtare.
Gjatë gjashtë ndeshjeve të mëparshme eliminatore, skuadra angleze kishte pësuar vetëm një gol. Në vitin 1999, meqë ra fjala, skuadra fitoi gjithashtu Ligën e Kampionëve pa humbje, dhe atë herë pati më shumë barazime (shtatë) sesa fitore (gjashtë).
Bayern Munich për sezonin 2019/20 është i vetmi ekip që ka fituar çdo ndeshje në një sezon të Ligës së Kampionëve. Por ka një problem: për shkak të COVID-it, çerekfinalet dhe gjysmëfinalet u luajtën me nga vetëm një ndeshje të vetme.
Në fazën e grupeve, ekipi i Mynihut shënoi 24 gola në gjashtë ndeshje; edhe në fazën eliminatore ata luajtën shumë mirë, me fitore 7-1 në total kundër Chelseat, 8-2 kundër Barcelonës dhe 3-0 kundër Lyon në gjysmëfinale. Në finale, një gol kundër Paris Saint-Germain ishte i mjaftueshëm.
Manchester City në sezonin 2022/23 dukej modest në fazën e grupeve me katër fitore, por edhe në fazën eliminatore ata u përballën me besim me të gjithë.
RB Leipzig u shkatërrua me rezultatin e përgjithshëm 8-1, pastaj 4-1 kundër Bayernit dhe 5-1 kundër Real Madridit. Në finale, City mposhtim minimalisht Interin.
Në Ligën aktuale të Kampionëve, Arsenali i ka fituar të tetë ndeshjet në fazën e ligës. Në fazat eliminatore ata kanë pësuar vetëm dy gola, dhe të dyja në ndeshjet e para; të gjitha ndeshjet e kthimit kanë përfunduar pa pësuar gol.
Nëse fitojnë edhe finalen, jo vetëm që do të fitojnë atë trofe të shumëpritur, por do të barazojnë edhe rekordin e Real Madridit prej 12 fitoresh në një sezon të Ligës së Kampionëve.
Arsenali konsiderohej si një nga favoritët kryesorë që nga fillimi i turneut: përpara se të fillonte Liga e Kampionëve, ata ishin në pesë pretendentët kryesorë sipas agjencive të basteve. Në fund të fazës së ligës, ata ishin liderë të qartë nga analistët dhe, deri në gjysmëfinale, se kishin lejuar Bayernin t'i kalonte.
Por tani "Topçinjtë" janë finalistë, ndërsa Bayern ende ka gjysmëfinalen e dytë kundër PSG-së, e cila zhvillohet sonte (e mërkurë) mbrëma.