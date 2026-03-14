Arne Slot pretendon se 'futbolli i mirë' është më i mirë se trofetë, kritikon rivalët 'e mërzitshëm' të Ligës Premier
Trajneri i Liverpoolit, Arne Slot, ka tronditur botën e futbollit me një vlerësim çuditërisht ironik mbi gjendjen aktuale të lojës.
Pavarësisht se Reds synojnë të fitojnë një trofe në vitin 2026, Slot pranoi se e sheh ligën e tyre si një detyrë të vështirë për t’u parë.
“Si trajner, mund ta fitosh ligën, mund ta fitosh Ligën e Kampionëve, mund të fitosh një Kupë FA ose një Kupë Lige. Por gjëja më e madhe që mund të fitosh është se mund të luash futbollin më të mirë për t’u parë”, ka thënë fillimisht Slot.
“Nuk më pëlqen të shikoj shumë ndeshje të Ligës Premier. Ka shumë goditje të caktuara dhe kjo e prish argëtimin”.
Kjo dukej si një sulm i ashpër ndaj Arsenalit, të cilët janë kritikuar ashpër për taktikat e tyre të arteve të errëta gjatë goditjeve standarde.
Në një veprim të guximshëm që vlerëson estetikën mbi trofetë, Slot këmbënguli: "Mendoj për Barçën e 10 ose 15 viteve më parë. Çdo të diel në mbrëmje, mezi prisje t'i shihje duke luajtur".
Duke kanalizuar epokën legjendare të Barcelonës së një dekade më parë, Slot është qartësisht i mërzitur nga "artet e errëta" taktike që dominojnë Anglinë. /Telegrafi/