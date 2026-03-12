Rezultatet e shpeshta negative, Liverpooli merr vendimin përfundimtar për Arne Slot
Liverpooli raportohet se nuk ka asnjë plan të ndahet nga Arne Slot në të ardhmen e afërt, pavarësisht se ky sezon ka mbetur nën standardet e vendosura në edicionin debutues të holandezit në 2024–25.
“Reds” panë mbrojtjen e titullit në Liga Premier të shkatërrohej pas një serie të tmerrshme rezultatesh në muajt tetor dhe nëntor, duke bërë që tani objektivi kryesor të jetë përfundimi në pesëshen e parë dhe sigurimi i kualifikimit në Ligën e Kampionëve.
Megjithatë, edhe pse pakënaqësia e tifozëve është rritur për shkak të rezultateve, gazetari David Ornstein zbuloi në “The Athletic FC Podcast” se drejtuesit e Liverpoolit nuk shohin shumë alternativa më të mira se Slot.
Dështimi për të fituar trofe këtë sezon – megjithëse Liverpooli ende mund të rikthehet në Ligën e Kampionëve dhe konsiderohet favorit për ta fituar FA Cup – nuk pritet ta ndryshojë këtë qëndrim. Thuhet se Slot është “i lumtur” në klub dhe ky ndjenjë është reciproke edhe nga ana e drejtuesve, të cilët besojnë se ai është ende trajneri i duhur për të përmirësuar rezultatet që kanë qenë nën pritshmëri në muajt e fundit.
Në fakt, nuk ekziston një pasues i qartë për Slot që nuk do të përbënte një rrezik të madh, një shpenzim të konsiderueshëm ose të dyja.
Xabi Alonso do të ishte zgjedhja më romantike, një ish-lojtar i Liverpoolit dhe një legjendë te Bayer Leverkusen për arritjet historike që ka realizuar atje. Megjithatë, edhe pse spanjolli është aktualisht i lirë, ai është pa punë pasi nuk arriti të përmbushë pritshmëritë e Real Madridit brenda vetëm pak muajsh.
Roberto De Zerbi është një tjetër trajner që Liverpooli mund ta marrë pa paguar kompensim. Italiani ka përvojë në Liga Premier nga koha te Brightoni, ku ndihmoi ekipin të arrijë rezultate mbi pritshmëritë, por ai nuk ka drejtuar kurrë një klub të elitës dhe u largua nga Marseille pas disa humbjeve të rënda.
Steven Gerrard me siguri do të dëshironte të përfshihej në garë, por nuk ka pasur sukses që nga largimi nga Rangers në vitin 2021 dhe nuk ka punuar fare që nga periudha jo bindëse te Al Ettifaq në Arabinë Saudite, e cila përfundoi më shumë se një vit më parë.
Përndryshe, Liverpooli mund të detyrohet të shikojë drejt emrave si Julian Nagelsmann, i cili nuk ka punuar kurrë jashtë Gjermanisë dhe do të kushtonte shumë për t’u liruar nga kontrata me përfaqësuesen kombëtare, ose Luis Enrique i Paris Saint-Germain, i cili gjithashtu është nën kontratë dhe ndoshta nuk ka asnjë arsye për ta konsideruar një lëvizje të tillë.
Suksesi i Liverpoolit nën drejtimin e Jurgen Klopp erdhi përmes një stili dhe identiteti shumë të qartë loje, të ndërtuar mbi një trajnim intensiv.
Kjo do të përjashtonte trajnerë të tipit “menaxherë të skuadrës” si Carlo Ancelotti ose Zinedine Zidane, sukseset e të cilëve te Real Madridi erdhën më shumë falë menaxhimit të grupit – ndërsa ironikisht, pikërisht përpjekja për të trajnuar shumë ishte një nga arsyet pse Alonso dështoi./Telegrafi/