Arne Slot raportohet se tashmë ka dalë si kandidati kryesor për të marrë drejtimin e një gjiganti europian, pas shkarkimit të tij nga Liverpooli.

Slot u lirua nga detyra si trajner i Liverpoolit pas dy sezonesh në krye, të shtunën (30 maj), me klubin që publikoi një deklaratë të gjatë duke konfirmuar vendimin.

Pronarët e Liverpoolit e falënderuan Slotin për kontributin e tij si trajner dhe vlerësuan edhe mënyrën se si ai e udhëhoqi klubin pas vdekjes tragjike të Diogo Jotës verën e kaluar.

Holandezi largohet pasi e drejtoi skuadrën në 113 ndeshje, duke regjistruar 66 fitore, 18 barazime dhe 29 humbje.

Liverpooli largon Arne Slotin, gjen edhe pasuesin e tij

Kulmi i mandatit të tij ishte triumfi në Ligën Premier 2024/25, që ishte titulli i dytë i klubit në 35 vjet.

Sipas raportimeve të gazetarit Sacha Tavolieri, holandezi mund të rikthehet në trajnim më shpejt nga sa pritej, pasi tani është kandidati kryesor për të marrë drejtimin e Milanit, pas shkarkimit të Massimiliano Allegrit.

Tavolieri pretendon se bisedimet mes klubit dhe trajnerit tashmë kanë nisur.

Milani e mbylli sezonin në vendin e pestë në Serie A dhe për të dytin vit radhazi mbeti jashtë kualifikimit në Ligën e Kampionëve.

Skuadra italiane humbi shtatë nga 13 ndeshjet e fundit të sezonit.

