Arne Slot në bisedime me gjigantin evropian pak orë pas shkarkimit nga Liverpooli
Arne Slot raportohet se tashmë ka dalë si kandidati kryesor për të marrë drejtimin e një gjiganti europian, pas shkarkimit të tij nga Liverpooli.
Slot u lirua nga detyra si trajner i Liverpoolit pas dy sezonesh në krye, të shtunën (30 maj), me klubin që publikoi një deklaratë të gjatë duke konfirmuar vendimin.
Pronarët e Liverpoolit e falënderuan Slotin për kontributin e tij si trajner dhe vlerësuan edhe mënyrën se si ai e udhëhoqi klubin pas vdekjes tragjike të Diogo Jotës verën e kaluar.
Holandezi largohet pasi e drejtoi skuadrën në 113 ndeshje, duke regjistruar 66 fitore, 18 barazime dhe 29 humbje.
Kulmi i mandatit të tij ishte triumfi në Ligën Premier 2024/25, që ishte titulli i dytë i klubit në 35 vjet.
Sipas raportimeve të gazetarit Sacha Tavolieri, holandezi mund të rikthehet në trajnim më shpejt nga sa pritej, pasi tani është kandidati kryesor për të marrë drejtimin e Milanit, pas shkarkimit të Massimiliano Allegrit.
🚨 EXCLUSIVE: Arne Slot is the leading candidate to become AC Milan’s new head coach!
🇪🇸 Ramon Planes is currently the frontrunner for the sporting director position.
⏳ Talks are currently underway.
More 🔜 #mercato #ACM #LFC pic.twitter.com/QF58SrvnGZ
— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 30, 2026
Tavolieri pretendon se bisedimet mes klubit dhe trajnerit tashmë kanë nisur.
Milani e mbylli sezonin në vendin e pestë në Serie A dhe për të dytin vit radhazi mbeti jashtë kualifikimit në Ligën e Kampionëve.
Skuadra italiane humbi shtatë nga 13 ndeshjet e fundit të sezonit./Telegrafi/