Arjan Konomi kritikon ashpër Krusitën: Ishe një zhgënjim total, vetëm merrje frymë
Opinionisti, Arjan Konomi, ka pasur një debat të fortë me Krusitën gjatë Fan Club-it, ku ka komentuar qëndrimin e saj në Big Brother VIP Albania, duke e cilësuar eksperiencën e saj si pasive dhe zhgënjyese.
Gjatë diskutimit, Krusita foli për raportin e saj me Kristin dhe ndjesitë që kishte për të, duke theksuar se mes tyre kishte një lidhje shpirtërore dhe respekt të madh si njerëz.
Ajo gjithashtu tregoi se familja e saj e ka mbështetur gjithmonë dhe se do ta mbështesnin edhe nëse do të dashurohej me dikë.
Fun Club/YouTube
Arjani, nga ana tjetër, u shpreh kritik ndaj rolit të saj në shtëpi, duke thënë se nuk e kishte parë aktive dhe se mezi e kishte vënë re pjesëmarrjen e saj në Big Brother.
Ai theksoi se sipas tij, ajo nuk u përfshi mjaftueshëm dhe se ishte një zhgënjim që nuk e shfrytëzoi më mirë eksperiencën.
Krusita reagoi ndaj kritikave, duke thënë se nuk mund të konsiderohet zhgënjim dikush që nuk ka bërë zhurmë dhe se ajo kishte tentuar të bëhej pjesë e shtëpisë, por përshtatja kishte qenë e vështirë pas një muaji.
Debati mes tyre vijoi me replika, ku Arjani insistoi se ajo nuk ishte përpjekur mjaftueshëm dhe e krahasoi situatën edhe me disa ish-banorë të tjerë, duke e bërë bisedën mjaft të tensionuar. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com