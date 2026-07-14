Argjentina i bën një kërkesë të veçantë FIFA-s para ndeshjes me Anglinë
Argjentina është akuzuar se po përpiqet të luajë lojëra psikologjike para gjysmëfinales së Kupës së Botës ndaj Anglisë, pasi thuhet se i ka paraqitur FIFA-s një kërkesë të veçantë lidhur me fanellën që do të veshë në këtë ndeshje.
Skuadra e Lionel Scalonit do të përballet me Anglinë në Atlanta të mërkurën (15 korrik), me të dyja kombëtaret që synojnë një vend në finalen e Kupës së Botës.
Ky duel ka prodhuar disa nga momentet më ikonike në historinë e futbollit. Më i famshmi mbetet goli kontrovers "Dora e Zotit" i Diego Maradonës, që ndihmoi Argjentinën të fitonte 2-1 ndaj Anglisë në çerekfinalen e Kupës së Botës 1986.
"Albicelestët" eliminuan gjithashtu "Tre Luanët" edhe në Kupën e Botës 1998, në një ndeshje ku David Beckham u ndëshkua me karton të kuq pasi goditi Diego Simeonen.
Interesant është fakti se Argjentina në të dyja ato fitore historike ndaj Anglisë nuk veshi fanellën e saj tradicionale bardhekaltër me vija, por fanellën rezervë në ngjyrë blu të errët.
Sipas gazetarit argjentinas Gaston Edul, i cili ka ndjekur nga afër kombëtaren gjatë këtij Botërori, Argjentina i ka kërkuar FIFA-s leje për të luajtur edhe këtë herë me fanellën rezervë blu.
Kërkesa ende nuk është miratuar, por vendimi përfundimtar pritet të merret të martën, më pak se 24 orë para zhvillimit të gjysmëfinales.
Ndërkohë, Anglia do të luajë me fanellën e saj tradicionale të bardhë, pasi është caktuar si skuadra vendase.
Nuk ka një shpjegim zyrtar për kërkesën e Argjentinës që të luajë me fanellën rezervë në ndeshjen e së mërkurës, megjithatë shumë e lidhin këtë veprim me supersticionin, i njohur në Argjentinë si "Cabala", një besim popullor sipas të cilit përsëritja e zakoneve ose ritualeve që kanë sjellë sukses në të kaluarën mund të ndikojë pozitivisht edhe në rezultatet e ardhshme./Telegrafi/