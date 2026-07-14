Plaga e vitit 2002: Si Anglia e fundosi Argjentinën dhe vulosi fatin e Juan Sebastian Veronit
Disa orë para një tjetër gjysmëfinaleje të Kupës së Botës mes Argjentinës dhe Anglisë, kujtimet rikthehen te një nga humbjet më të dhimbshme në historinë e "Albiceleste".
Bëhet fjalë për disfatën 1-0 në fazën e grupeve të Botërorit Kore-Japoni 2002, një rezultat që komplikoi rrugëtimin e Argjentinës, çoi në një eliminim historik dhe e shndërroi Juan Sebastian Veronin në një nga figurat më të kritikuara nga tifozët.
Më 7 qershor 2002 u zhvillua një nga sfidat më të tensionuara mes dy rivalëve historikë.
Katër vite pasi Argjentina kishte eliminuar Anglinë me penallti në Francë 1998 dhe 16 vite pas triumfit legjendar në çerekfinalen e Botërorit 1986, dy kombëtaret u përballën sërish në skenën më të madhe të futbollit.
Ndeshja u vendos nga një penallti e realizuar nga David Beckham, ndërsa Argjentina nuk arriti të gjente reagimin e duhur.
When Beckham scored a penalty kick and won the game for England in 2002 vs Argentina
Can England do it again? pic.twitter.com/QbKHRJJkNm
— The ANF Club ⚽️ (@adjorNfriends) July 13, 2026
Në pjesën e dytë, skuadra e drejtuar nga Marcelo Bielsa ushtroi më shumë presion nga nevoja për rezultat sesa nga cilësia e lojës.
Trajneri provoi të ndryshonte rrjedhën e takimit me zëvendësime, por goli i barazimit nuk erdhi kurrë.
Me atë fitore, Anglia hodhi një hap të madh drejt fazës së eliminimit direkt, ndërsa Argjentina u gjend në një pozitë shumë të vështirë në grupin ku bënin pjesë edhe Suedia dhe Nigeria.
Më pas, barazimi me Suedinë në ndeshjen e fundit vulosi eliminimin e hershëm të një skuadre që konsiderohej ndër favoritët për titullin botëror.
Një nga futbollistët që e pagoi më shtrenjtë atë humbje ishte Juan Sebastian Veron.
Mesfushori, i njohur si "La Brujita", kishte mbërritur në Botëror si një nga yjet kryesorë të Argjentinës, por paraqitja e tij ishte larg pritshmërive.
Tem uma teoria que na Copa de 2002 o Veron jogou de sacanagem contra a Inglaterra pra nao chatear os torcedores do Manchester United, onde ele estava na epoca
E olhando os lances do jogo beira o inacreditável mesmo... kkkkk pic.twitter.com/UuZ3BBq9Cg
— Davi Correia (@odavicorreia) August 29, 2025
Ai formoi mesfushën së bashku me Diego Simeonen dhe Matias Almeydën, por nuk arriti të diktonte ritmin e lojës apo të ushtronte ndikimin që pritej prej tij.
Megjithatë, kritikat ndaj Veronit nuk u ndalën vetëm te performanca në fushë.
Për vite me radhë qarkulloi teoria se Marcelo Bielsa kishte këmbëngulur ta aktivizonte mesfushorin, edhe pse ai nuk ishte në gjendjen më të mirë fizike.
Kjo e bëri Veronin një nga emrat më të sulmuar nga opinioni publik pas eliminimit, duke e kthyer atë ndeshje në një nga momentet më të errëta të karrierës së tij me fanellën e kombëtares.
Tani, me Argjentinën dhe Anglinë që përballen sërish në një gjysmëfinale të Kupës së Botës, kujtimi i asaj nate të vitit 2002 mbetet ende i gjallë për tifozët argjentinas, si një plagë që ende nuk është harruar plotësisht. /Telegrafi/