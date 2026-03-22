Ardit Çuni tregon se si e zbuloi tradhtinë nga ish partnerja: Ishte gjëja më e tmerrshme që kam përjetuar
Ardit Çuni ka vendosur të ndajë së fundmi një rrëfim të rrallë dhe mjaft personal, duke zbuluar një nga përjetimet më të dhimbshme në jetën e tij personale.
I ftuar në emisionin "S’e luan topi", ai tregoi hapur për momentin kur zbuloi tradhtinë nga ish-partnerja.
Sipas tij, përballja me këtë realitet ishte tepër e rëndë, madje e cilësoi si 'gjënë më të tmerrshme që mund të përjetohet brenda një çifti'.
Edhe pse lidhja mori fund, këngëtari pranoi se ndjenjat për të nuk janë zhdukur plotësisht.
Megjithatë, e bëri të qartë se rikthimi ishte i pamundur, duke theksuar se kur besimi thyhet një herë, është shumë e vështirë të rindërtohet.
Në përpjekje për të ecur përpara dhe për të gjetur qetësi shpirtërore, ai zgjodhi të falë.
Arditi zbuloi se në natën e ndërrimit të viteve, më 31 dhjetor, vetëm pak çaste para mesnatës, i ka dërguar një mesazh ish-partneres.
Në të, artisti i ka shprehur se e ka falur për atë që ka ndodhur, edhe pse nuk e ka harruar. /Telegrafi/