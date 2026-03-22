Ardit Çuni ka vendosur të ndajë së fundmi një rrëfim të rrallë dhe mjaft personal, duke zbuluar një nga përjetimet më të dhimbshme në jetën e tij personale.

I ftuar në emisionin "S’e luan topi", ai tregoi hapur për momentin kur zbuloi tradhtinë nga ish-partnerja.

Sipas tij, përballja me këtë realitet ishte tepër e rëndë, madje e cilësoi si 'gjënë më të tmerrshme që mund të përjetohet brenda një çifti'.

Edhe pse lidhja mori fund, këngëtari pranoi se ndjenjat për të nuk janë zhdukur plotësisht.

Megjithatë, e bëri të qartë se rikthimi ishte i pamundur, duke theksuar se kur besimi thyhet një herë, është shumë e vështirë të rindërtohet.

Në përpjekje për të ecur përpara dhe për të gjetur qetësi shpirtërore, ai zgjodhi të falë.

Arditi zbuloi se në natën e ndërrimit të viteve, më 31 dhjetor, vetëm pak çaste para mesnatës, i ka dërguar një mesazh ish-partneres.

Në të, artisti i ka shprehur se e ka falur për atë që ka ndodhur, edhe pse nuk e ka harruar. /Telegrafi/

