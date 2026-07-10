Anya Taylor-Joy tërheq vëmendjen me paraqitjen e saj të kuruar në detaj
Anya Taylor-Joy u duk tejet elegante gjatë paraqitjes së saj të fundit e veshur me një fustan ngjyrë bezhë të markës FFORME gjatë valës së të nxehtit në Londër, të enjten.
Aktorja 30-vjeçare nuk mbante sytjena poshtë fustanit, i cili kishte detaje dantelle në pjesën e dekoltesë dhe rripa të hollë mbi supe. Ajo u paraqit në emisionin ITV's This Morning.
Pamjen e kompletoi me sandale elegante me taka në të njëjtën nuancë, ndërsa flokët e saj biondë platin i kishte lidhur bisht. Anya u fotografua duke u larguar nga hoteli Corinthia.
Aktorja ka qenë e angazhuar me promovimin e serialit kriminal Lucky në kryeqytetin britanik. Seriali do të shfaqet premierë në mbarë botën në Apple TV+, me dy episodet e para më 15 korrik.
I bazuar në romanin bestseller të The New York Times me të njëjtin titull, seriali ndjek historinë e Lucky (Anya), e cila përpiqet të lërë pas jetën e saj kriminale. Megjithatë, ajo detyrohet të përqafojë edhe një herë anën e saj më të errët dhe kriminale, në një përpjekje të dëshpëruar për t'i shpëtuar së kaluarës.
Aktori Drew Starkey, i njohur për filmin The Hate U Give, interpreton bashkëshortin e saj, Cary, në këtë serial.
Ylli i serialit The Queen's Gambit zbuloi së fundmi se fëmijëria e saj, e shoqëruar me zhvendosje të vazhdueshme, e bëri të ndihej "e izoluar" dhe "e huaj", ndërsa foli për faktin se familja e saj ndryshonte vazhdimisht vendbanim.
Anya u rrit në Buenos Aires të Argjentinës, përpara se të transferohej në Mbretërinë e Bashkuar në moshën gjashtëvjeçare. Më herët ajo e ka përshkruar këtë ndryshim si "traumatik" dhe ka treguar se fillimisht refuzoi të mësonte anglisht, me shpresën se familja do të kthehej sërish në Argjentinë.
Duke reflektuar mbi fëmijërinë e saj, Anya tha se zhvendosja në anën tjetër të botës që në moshë të vogël e bëri të ndihej e veçuar nga bashkëmoshatarët. Në një intervistë për revistën L'Officiel, ajo u shpreh:
"Ishte e vështirë për mua kur isha e vogël".