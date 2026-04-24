Anne Hathaway me një pamje elegante derisa iu bashkohet kolegëve të kastit për një intervistë në BBC
Kasti i filmit The Devil Wears Prada 2 u paraqit në BBC mëngjesin e së enjtes, pasi shkëlqeu në dy evente në tapetin e kuq në London një natë më parë.
Anne Hathaway, Simone Ashley, Stanley Tucci dhe Caleb Hearon mbërritën në studiot e Radio 2 për të regjistruar një intervistë me moderatorin e emisionit të mëngjesit, Gary Davies.
Pavarësisht një nate të ngarkuar duke kaluar nga një festë në tjetrën, mes premierës evropiane në Leicester Square dhe pritjes gala të filmit në National Portrait Gallery, të katërt u dukën të freskët dhe gati për një ditë të ngjeshur promovimi.
Anne, e cila rikthehet në rolin kryesor si Andy Sachs në vazhdimin e filmit, mahniti me një tjetër paraqitje elegante, duke veshur një fustan-golf gri me një detaj të theksuar prej pelushi ngjyrë kafe.
Aktorja e kompletoi veshjen me taka të kuqe, si një referencë ndaj ngjyrës karakteristike të filmit.
Ndërkohë, Simone Ashley, një emër i ri në këtë film në rolin e asistentes së parë të Mirandës, Amari, vuri në pah këmbët e saj duke kombinuar një pulovër gri me një minifund rozë.