Anne Hathaway flet për herë të parë për shtatzëninë surprizë në moshën 43-vjeçare: U habitëm që funksionoi
Anne Hathaway ka konfirmuar më në fund se shtatzënia e saj e tretë me bashkëshortin, Adam Shulman, ishte e planifikuar.
Aktorja 43-vjeçare ka tërhequr vëmendjen javët e fundit duke shfaqur barkun e rrumbullakosur gjatë promovimit të filmit "The Odyssey", me regji të Christopher Nolan.
Anne dhe Adam Shulman, të cilët u martuan në vitin 2012, janë tashmë prindër të dy djemve: Jonathan, 10 vjeç, dhe Jack, 6 vjeç.
Fansat mbetën të befasuar kur aktorja njoftoi muajin e kaluar se ishte në pritje të fëmijës së saj të tretë, duke marrë parasysh edhe moshën e saj në momentin e shtatzënisë.
Tani, Hathaway ka pranuar se edhe ajo vetë u habit që gjithçka shkoi sipas planit. Gjatë një interviste të dhënë të hënën në emisionin "Late Night with Seth Meyers", ajo tha:
"E dinim çfarë po bënim, por u habitëm shumë që funksionoi! Po, e kishim planifikuar, por sinqerisht nuk e prisnim që gjithçka të shkonte kështu."
Aktorja bëri publike shtatzëninë e saj përmes një videoje të publikuar në Instagram, ku shfaqej duke përqafuar barkun e rrumbullakosur, nën tingujt e këngës "Baby, I'm Yours" të Barbara Lewis.
Në një intervistë për revistën People, të publikuar në prill, me rastin e përzgjedhjes së saj si "Gruaja më e Bukur", Hathaway foli edhe për mirënjohjen që ndien për familjen e saj.
"E di që jo të gjithë ata që dëshirojnë të bëhen prindër e kanë këtë mundësi. Ndihem jashtëzakonisht me fat. Për mua gjithçka ka shkuar shumë mirë dy herë dhe kjo është një bekim i madh."
Ajo foli gjithashtu me shumë dashuri për bashkëshortin e saj, Adam Shulman.
"Ai më mbështet plotësisht. Ndihem shumë me fat që ai është partneri im dhe personi me të cilin ndaj jetën".