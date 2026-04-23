Anna Hathaway u duk tejet elegante në premierën e The Devil Wears Prada 2 në Londër
Anna Hathaway u duk tejet elegante në premierën e The Devil Wears Prada 2 në Londër, vazhdimi i filmit të dytë ikonik.
Aktorja e cila në New York City zgjodhi një stil glamur të Hollivudit të vjetër me një fustan sateni të kuq nga Louis Vuitton, këtë herë u shfaq me një pamje më provokuese: një korsetë totalisht transparente nga Versace.
Fustani ishte punuar me kadife blu të errët, me dekolte pa rripa dhe një çarje shumë të lartë përpara.
Foto: Anne Hathaway / GettyImages
Pjesa e sipërme luksoze e bustit ishte dizajnuar të dukej si një ‘smoking i dekonstruktuar’, me jakë në kraharor dhe katër kopsa të mëdha që zbresin poshtë në pjesën e përparme.
Flokët e Hathaway ishin mbledhur në një bisht për të nxjerrë në pah vathët e saj Bulgari Serpenti me diamant dhe smerald, me vlerë 67,000 dollarë, ndërsa qafën e kishte lënë pa aksesorë.
Foto: Aktorët e kastit The Devil Wears Prada 2 / WireImage
Aktorja pozoi në tapetin e kuq me kolegët e saj të kastit, si dhe me vetë kreatoren Donatella Versace.
Foto: Anne Hathaway dhe Donatella Versace / Invision/AP