Angelo eliminohet nga Big Brother VIP Albania
Në spektaklin e fundit të Big Brother VIP Albania, Greta, si lidere e shtëpisë, mori përgjegjësinë të vendoste se cilët banorë do të shkonin në televotim.
Ajo kishte mundësinë të zgjidhte vetëm vajzat ose vetëm djemtë. Greta vendosi të çojë djemtë në votim, ku pyetja kryesore për publikun ishte: “Kë doni të shpëtoni?”
Në listën e televotimit për këtë javë u përfshinë: Angelo, Artan, Gimbo, Kristi, Mal, Mateo, Miri, Rogert dhe Stenaldo.
Ndërsa ai që nuk ia doli të shpëtonte dhe u eleminua ishte: Angelo. /Telegrafi/
