Angelina Jolie zbuloi se e rigjeti veten e saj përsëri një dekadë pas divorcit nga Brad Pitt: Shpirti luftarak më në fund është rikthyer
Angelina Jolie tha në një intervistë për Variety, të botuar të mërkurën, se shpirti i saj luftarak po rikthehet pothuajse dhjetë vjet pas ndarjes nga Brad Pitt.
Aktorja tha se e humbi atë pjesë të vetes për një kohë, por se pas një dekade arriti ta rifitonte.
"Mendoj se shpirti im luftarak më në fund është rikthyer", tha Jolie, duke shtuar se e kishte humbur atë për një kohë dhe ishte pak e thyer.
Ajo ia atribuon shërimin e saj kryesisht gjashtë fëmijëve të tyre, Maddox, 24 vjeç, Pax, 21 vjeç, Zahara, 20 vjeç, Shiloh, 20 vjeç, dhe binjakëve Knox dhe Vivienne, 17 vjeç. Siç shpjegoi ajo, fëmijët e saj e inkurajojnë të udhëtojë më shumë dhe të bëjë gjëra për veten, veçanërisht tani që pothuajse të gjithë janë të rritur.
Foto: Angelina Jolie/Instagram
Jolie deklaroi gjithashtu se para divorcit pothuajse kishte hequr dorë nga aktrimi sepse i ishte përkushtuar regjisë dhe punës ndërkombëtare. Pas ndarjes me Pitt në shtator 2016, ajo zgjodhi projekte më të shkurtra ose ato që ishin më afër shtëpisë, në mënyrë që të mund të qëndronte me fëmijët e saj dhe të fitonte para.
Ish-bashkëshortët zyrtarisht finalizuan divorcin e tyre në dhjetor 2024, pas më shumë se tetë vitesh procedurash ligjore. Ndërkohë, marrëdhëniet midis Pitt dhe fëmijëve kanë mbetur të tendosura, sipas burimeve, dhe disa prej fëmijëve e kanë hequr mbiemrin e tij nga dokumentet e tyre personale dhe shkollore.
Në fillim të këtij muaji, u shfaqën pretendime kontradiktore nga burime rreth arsyeve të ndarjes së familjes. Një burim pohon se Jolie është e kënaqur me rezultatin e konfliktit afatgjatë, ndërsa një tjetër pohon se ajo, Pitt dhe fëmijët kanë marrë pjesë në terapi familjare për vite me radhë dhe se fëmijët e rritur sot marrin vendimet e tyre në lidhje me marrëdhënien e tyre me babanë e tyre. /Telegrafi/