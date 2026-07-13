ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Dy ish-banorët e Big Brother VIP Kosova 3, Ana Ejupi dhe Kevin Edmond, po bëhen prindër për herë të parë.

Lajmin e kanë bërë të ditur përmes një postimi të shpërndarë në rrjete sociale.

Ata kanë publikuar një fotosesion, ku edhe kanë konfirmuar se janë në pritje të fëmijës së parë.

Foto: Instagram

"Nga dy zemra në tre", ka qenë përshkrimi që i ka vënë postimit.

Të shumta kanë qenë reagimet e urimet në hapësirën për komente nga miqtë e ndjekësit.

Dyshja janë njohur në edicionin e tretë të Big Brother, ku më pas edhe vazhduan njohjen e krijuan romancë bashkë.

Ana më parë ka pësuar një abort dhe kishte kaluar një periudhë jo edhe aq të mirë. /Telegrafi/

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