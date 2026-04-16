Alvaro Arbeloa drejt shkarkimit, Real Madridi përpilon listën me nëntë trajnerë
Eliminimi nga Liga e Kampionëve të mërkurën mbrëma duket se ka vulosur fatin e Alvaro Arbeloas në krye të Real Madridit.
43-vjeçari, i cili mori drejtimin e skuadrës në janar, tani pritet të largohet këtë verë, ndërsa madrilenët po shkojnë drejt një sezoni zhgënjyes pa trofe.
Pavarësisht se është i vlerësuar brenda klubit, Arbeloa nuk ka arritur të ndryshojë rrjedhën e rezultateve pas shkarkimit të Xabi Alonsos në mes të sezonit. Në javët e para në krye, ai përjetoi një eliminim turpërues nga Albacete në Kupën e Mbretit, ndërsa Barcelona ka arritur të krijojë një epërsi prej nëntë pikësh në krye të La Ligas, me shtatë ndeshje të mbetura.
Pas humbjes 2-1 ndaj Bayern Munich në ndeshjen e parë çerekfinale të Ligës së Kampionëve, dukej se Real Madridi mund të realizonte një natë të madhe evropiane, pasi kaloi tri herë në epërsi në Mynih. Megjithatë, kartoni i kuq i vonshëm i Eduardo Camavingas ndryshoi rrjedhën e ndeshjes në favor të vendasve.
Kush mund ta zëvendësojë Arbeloan te Real Madridi?
9.Jose Mourinho
Para emërimit të Arbeloas në janar, kishte edhe zëra më të guximshëm që lidhin Jose Mourinhon – një të preferuar të presidentit Florentino Perez – me një rikthim të mundshëm te klubi ku fitoi një titull të La Ligas dhe një Kupë të Mbretit në periudhën 2010–2013.
Vetë trajneri portugez, i njohur për deklaratat e tij, nuk e përjashtoi plotësisht këtë ide, pavarësisht se aktualisht drejton Benficën. Megjithatë, çdo mundësi për një ribashkim duket se është zbehur pas incidenteve gjatë përballjes së tensionuar në Ligën e Kampionëve mes Benficës dhe Real Madridit këtë sezon, ku Mourinho u pa duke mbrojtur Gianluca Prestiannin mes akuzave për racizëm nga Vinicius Junior.
8.Claudio Giraldez
Për një trajner në ngritje si Claudio Giraldez, kjo detyrë mund të vijë shumë herët.
38-vjeçari ka bërë një punë mbresëlënëse te Celta Vigo që nga marsi i vitit 2024, duke e çuar klubin në çerekfinalet e Ligës së Evropës dhe në garë për një vend në Evropë në La Liga. Ai ka kontratë deri në vitin 2028 dhe mbetet një emër për të ardhmen.
7.Andoni Iraola
Andoni Iraola, i cili ka njoftuar largimin nga Bournemouth këtë verë, është një tjetër trajner që ka tërhequr shumë vëmendje. Pas suksesit te Rayo Vallecano, ai ka vazhduar të impresionojë edhe në Liga Premier, pavarësisht shitjes së vazhdueshme të lojtarëve kyç.
Athletic Club shihet si destinacioni më i mundshëm për të, por mbetet një kandidat për t’u ndjekur.
6.Raul Gonzalez
Në raste krize, Real Madridi shpesh i drejtohet legjendave të klubit. Raul Gonzalez, një ikonë e “Los Blancos”, kaloi gjashtë vite si trajner i ekipit B, por u largua verën e kaluar pasi u anashkalua për ekipin e parë. Ai ka lënë të kuptohet se një rikthim në të ardhmen është i mundshëm.
5.Zinedine Zidane
Zinedine Zidane mbetet një nga emrat më të dashur për tifozët, falë suksesit të jashtëzakonshëm me tri Liga të Kampionëve radhazi. Raporte të shumta e lidhin me një rikthim të tretë, megjithëse ai mund të jetë duke pritur mundësinë për të marrë drejtimin e Francës pas Didier Deschamps.
4.Unai Emery
Unai Emery vazhdon të jetë një nga trajnerët më të respektuar në Evropë, duke transformuar Aston Villan që nga viti 2022.
Megjithatë, ka ende dyshime për suksesin e tij në klubet më të mëdha, pas eksperiencave te PSG dhe Arsenal, edhe pse pati një marrëdhënie të mirë pune me Kylian Mbappe në Paris.
3.Jurgen Klopp
Jurgen Klopp është një tjetër emër i madh që lidhet vazhdimisht me Real Madridin.
Ai ka përvojë në menaxhimin e presionit dhe yjeve të mëdhenj, por u largua nga Liverpooli në vitin 2024 për shkak të lodhjes, duke lënë të hapur pyetjen nëse është gati për një rikthim të shpejtë.
2.Mauricio Pochettino
Mauricio Pochettino, aktualisht përzgjedhës i SHBA-së, është shumë i vlerësuar nga Florentino Perez.
Ai ka arritur finalen e Ligës së Kampionëve me Tottenhamin dhe ka përvojë në menaxhimin e skuadrave me emra të mëdhenj. Kontrata e tij përfundon pas Kupës së Botës.
1.Didier Deschamps
Didier Deschamps është një tjetër kandidat serioz. Ai e ka drejtuar Francën drejt triumfit në Kupën e Botës 2018 dhe në finalen e vitit 2022.
Edhe pse stili i tij konsiderohet më pragmatik, ai di të ndërtojë skuadra fituese dhe të menaxhojë lojtarë të nivelit të lartë, veçanërisht rreth figurave si Kylian Mbappe.
Real Madridi përballet me një vendim të madh në muajt në vijim, ndërsa synon të rikthehet në majat e futbollit evropian./Telegrafi/