Alkool dhe substance të dyshimta, bëhen të ditura detaje të reja për arrestimin e Britney Spears
Britney Spears dyshohet se ishte nën ndikimin e një kombinimi droge dhe alkooli gjatë arrestimit të saj për drejtim mjeti në gjendje të dehur të mërkurën në mbrëmje.
Oficerët e policisë e ndaluan “princeshën e pop-it” nën dyshimin se po drejtonte automjetin nën ndikimin e një kombinimi alkooli dhe droge rreth orës 21:28 sipas kohës lokale, konfirmoi California Highway Patrol për Page Six të enjten.
Sipas raportimeve, ajo u ndalua pasi dyshohet se po drejtonte BMW-në e saj të zezë “në mënyrë të çrregullt dhe me shpejtësi të lartë”.
Spears, 44 vjeçe, iu nënshtrua një sërë testesh të maturisë në vendngjarje, përpara se të arrestohej dhe të dërgohej në Burgun Qendror të Qarkut Ventura.
Rezultatet e analizave kimike të saj janë ende në pritje, ndërsa hetimet për rastin vazhdojnë.
Gjithashtu, një burim pranë fitueses së çmimit Grammy Awards i tha Page Six se oficerët gjetën edhe një substancë të panjohur brenda makinës së saj në momentin e arrestimit.
Menjëherë pasi iu vendosën prangat, Spears raportohet se u dërgua në spital për t’iu marrë një mostër gjaku, në mënyrë që të përcaktohej niveli i alkoolit në gjak.
Këngëtarja e hitit Gimme More u regjistrua në burg në orën 03:02 të mëngjesit dhe u lirua në orën 06:07 të enjten herët, sipas autoriteteve përkatëse.
Seanca e saj e parë gjyqësore është caktuar për 4 maj.
Përfaqësuesi i artistes, Cade Hudson, e cilësoi arrestimin si “plotësisht të pajustifikueshëm” në një deklaratë për Page Six.
“Britney do të ndërmarrë hapat e duhur dhe do të bashkëpunojë me ligjin. Shpresojmë që ky të jetë hapi i parë drejt ndryshimit të shumëpritur që duhet të ndodhë në jetën e saj”, tha ai.
“Shpresojmë gjithashtu që ajo të marrë ndihmën dhe mbështetjen që i nevojitet gjatë kësaj periudhe të vështirë”.