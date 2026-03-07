Alba Vukaj duket plot hir në imazhet e fundit nga pushimet
Alba Vukaj, ish-banorja e Big Brother VIP Kosova, vazhdon të jetë një nga personazhet më të komentuara në mediat e showbiz-it dhe rrjetet sociale.
Bukuroshja nga Shkodra së fundmi ka ndarë disa fotografi të reja nga pushimet e saj në Tajlandë të cilat kanë tërhequr menjëherë vëmendjen e ndjekësve.
Në imazhet e publikuara, Alba shfaqet mjaft elegante e veshur me një fustan të gjatë plazhi, ndërsa në pjesën e sipërme kishte zgjedhur një palë bikini mjaft interesante me shkëlqim, të zbukuruara me disa perla që i jepnin një pamje edhe më verore dhe plot stil.
Foto: Alba Vukaj / Instagram
Flokët i kishte kapur gërsheta, duke kompletuar dukjen me një qafore me guaska deti që i përshtatej perfekt atmosferës tropikale të vendit ku po pushon.
Në fotografi bien në sy linjat e saj trupore të kuruara dhe elegante, ndërsa bukuria Albës nuk kalon pa u vënë re, duke e bërë atë të duket plot hijeshi dhe vetëbesim në çdo pozë.
Në komentet e shumta në rrjetet sociale, fansat nuk kanë kursyer komplimentet për dukjen e saj.
