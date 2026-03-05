Alba Pollozhani shfaqet krah Olsa Muhametit
Pak ditë pas përfundimit të Big Brother VIP Kosova 4, Alba Pollozhani dhe Olsa Muhameti, duket se janë takuar.
Ka qenë ish-banorja që ka publikuar një fotografi krah producentes të Big Brother.
“Ne e dimë që ju e dini që ju duam shumë”, ka shkruar ajo duke cituar moderatorin Alaudin Hamiti.
Foto: Instagram
Alba ndërkaq e ka lënë Big Brother-in në gjysmë pasi ndodhej në një gjendje të rënduar emocionale.
Ajo po atë ditë kërkoi që të mbulohej, si një gjë që e kishte menduar moti.
Sidoqoftë, plani i saj nuk u realizua brenda e as jashtë formatit të lartpërmendur.
Mbetet për t’u parë se çfarë po kurdisin dyshja apo nëse thjesht janë takuar si mikesha. /Telegrafi/
