Alba befason opinionin: Kam vendosur të mbulohem
Banorja e Big Brother VIP Kosova 4, Alba Pollozhani, ka realizuar një nga rrëfimet më të veçanta dhe më ndryshe deri më tani brenda shtëpisë, duke befasuar publikun dhe bashkëbanorët me një vendim të rëndësishëm personal.
Gjatë spektaklit Prime të së premtes, u transmetua një klip ku Alba, në biseda të zhvilluara gjatë javës, rrëfeu se kishte ndërmarrë një hap të madh në jetën e saj, duke zgjedhur një rrugë të re në predikimin e fesë myslimane.
Ajo tregoi se ka vendosur të mbulohet dhe se këtë vendim ka zgjedhur ta zbatojë që tani, duke e cilësuar si një zgjedhje të vetëdijshme dhe të ndjerë thellë. Rrëfimi i saj u prit me vëmendje të madhe dhe emocione, duke sjellë një dimension krejtësisht tjetër brenda dinamikave të shtëpisë.
- YouTube youtu.be
Ky moment shënon gjithashtu një precedent në historinë e formatit, pasi është hera e parë që Big Brother VIP Kosova ka një banore me mbulesë në shtëpinë më të famshme në vend, duke hapur diskutime më të gjera mbi besimin, identitetin dhe zgjedhjet personale.
Rrëfimi i Albës u konsiderua nga shumë si një moment i sinqertë dhe i guximshëm, që dëshmon se Big Brother VIP Kosova vazhdon të sjellë histori reale, njerëzore dhe me peshë shoqërore. /Telegrafi/
- YouTube youtu.be