Alarm te Zvicra: Xhaka kritikoi ekipin, mediat raportojnë për tensione në dhomën e zhveshjes
Pas barazimit befasues 1-1 ndaj Katarit në ndeshjen e parë të Kupës së Botës 2026, atmosfera në kampin e Zvicrës nuk duket aspak e qetë.
Në vend të optimizmit, shqetësimi ka nisur të rritet te tifozët dhe opinioni publik, ndërsa mediat zvicerane raportojnë për pakënaqësi të mundshme brenda ekipit.
Në qendër të vëmendjes është kapiteni Granit Xhaka, i cili pas ndeshjes nuk e fshehu zhgënjimin për paraqitjen e skuadrës.
"Ka shumë për të folur, por tani duhet të veprojmë", deklaroi mesfushori shqiptar pas përfundimit të takimit.
Çfarë kritikoi Xhaka
Xhaka kritikoi mungesën e disiplinës taktike, duke theksuar se disa lojtarë përpiqen të zgjidhin situatat individualisht dhe dalin jashtë rolit të tyre në fushë, gjë që sipas tij dëmton lojën kolektive të ekipit.
Edhe pse nuk përmendi emra konkretë, deklaratat e tij shkaktuan reagime të shumta. Zvicra ishte në epërsi 1-0 falë golit të Breel Embolos, por në minutat shtesë pësoi golin e barazimit nga Bassam Al-Khoukhi pas një kundërsulmi të shpejtë të Katarit.
Kapiteni kishte ngritur shqetësime edhe më herët. Pas barazimit 1-1 në miqësoren ndaj Australisë, ai kishte paralajmëruar se skuadra nuk duhet të vetëkënaqet.
"Kishte gjëra gjatë kësaj jave që nuk ishin të mira. Ndoshta na mashtron ndjesia se do ta kalojmë fazën e grupeve lehtësisht. Nëse luajmë kështu, do ta përfundojmë garën pas tre ndeshjesh", kishte thënë ai.
Mediat raportojnë për pakënaqësi brenda ekipit
Sipas gazetës zvicerane Blick, jo të gjithë në ekip janë të kënaqur me mënyrën se si Xhaka udhëheq skuadrën. Raportohet se disa lojtarë e konsiderojnë kapitenin tepër kritik gjatë stërvitjeve dhe në dhomën e zhveshjes.
Mediumi zviceran citon burime pranë ekipit, sipas të cilave "shumë negativitet ndikon në moralin e ekipit" dhe se situata rrezikon të bëhet "toksike" nëse nuk menaxhohet si duhet.
Xhaka, i cili verën e kaluar u largua nga Bayer Leverkuseni për t’iu bashkuar Sunderlandit për rreth 20 milionë euro, mori menjëherë shiritin e kapitenit edhe te klubi anglez. Ai ka kontratë me Sunderlandin deri në verën e vitit 2028.
"Ai është i tillë, ashtu i thotë gjërat" - deklaratat e Xhakës pas barazimit me Katarin ndezin debat në Zvicër
Pavarësisht startit zhgënjyes, gjithçka mbetet e hapur në Grupin B. Zvicra do të përballet në ndeshjet e ardhshme me Bosnjë e Hercegovinën dhe Kanadanë, ndërsa dueli mes këtyre dy përfaqësueseve përfundoi me rezultat 1-1.
Për helvetikët, fitoret në dy ndeshjet e mbetura tashmë janë pothuajse të domosdoshme, ndërsa mbetet të shihet nëse skuadra do të arrijë të lërë pas tensionet e raportuara dhe të rikthehet në rrugën e suksesit. /Telegrafi/