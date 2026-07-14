Aktorja Katherine Heigl shet shtëpinë luksoze për më shumë se nëntë milionë euro
Aktorja e njohur, Katherine Heigl, e famshme për rolin e Izzie Stevens në serialin “Grey’s Anatomy” dhe bashkëshorti i saj, muzikanti Josh Kelley, kanë nxjerrë në shitje shtëpinë e tyre luksoze në malet e Utah për 10.6 milionë dollarë (rreth 9.3 milionë euro).
Çifti e ndërtoi këtë pronë në vitin 2008, në një tokë prej gati 10 hektarësh në zonën private Maple Ridge Ranches në Oakley, e cila njihet për privatësinë dhe pamjet e hapura panoramike mbi malet përreth.
Shtëpia, e rinovuar së fundmi, ka një sipërfaqe prej më shumë se 743 metra katrorë dhe kombinon stilin tradicional malor me elemente moderne.
Shtëpia e Katherine
Ajo përmban gjashtë dhoma gjumi, shtatë banja, një sallon të madh me tavane të larta dhe një oxhak mbresëlënës prej çeliku rreth nëntë metra të lartë.
Prona përfshin gjithashtu një kuzhinë luksoze me materiale të cilësisë së lartë, kinema private, dhomë multimediale dhe një zonë spa me sauna dhe banjë me avull.
Shtëpia e Katherine
Dhoma kryesore e gjumit është konceptuar si një hapësirë private relaksi, me garderobë të madhe, sallon dhe një banjë luksoze me mur dekorativ me efekt uji.
Në pronë ndodhet edhe një apartament për mysafirë dhe një tarracë me pamje panoramike 270 gradë.
Shtëpia e Katherine
Ndër veçoritë më interesante të shtëpisë janë një pishinë e ngrohur me pamje nga malet dhe një objekt i veçantë që Katherine Heigl e përdorte si studio pikture, ndërsa bashkëshorti i saj si punëtori për përpunimin e lëkurës.
Një tjetër element unik është një kabinë e vogël prej druri, e rindërtuar nga dru lisi rreth 200-vjeçar, e izoluar dhe e pajisur me gramafon, e krijuar si një vend i qetë për pushim dhe dëgjim të muzikës në pllaka vinili.
Shtëpia e Katherine
Prona konsiderohet një nga më të veçantat në atë zonë për shkak të luksit, privatësisë dhe pamjeve natyrore që ofron. /Telegrafi/
Shtëpia e Katherine