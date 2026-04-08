Aktorja Aubrey Plaza në pritje të fëmijës së parë
Aktorja Aubrey Plaza është në pritje të fëmijës së saj të parë me partnerin, aktorin Chris Abbott.
Sipas burimeve pranë çiftit, lindja pritet të ndodhë gjatë kësaj vjeshte.
Lajmi për shtatzëninë ka ardhur si një surprizë e bukur për çiftin, sidomos pas një periudhe emocionalisht të vështirë që kanë kaluar.
Aubrey Plaza
Burimet bëjnë të ditur se ata ndihen shumë të lumtur dhe të bekuar për këtë kapitull të ri në jetën e tyre.
Plaza dhe Abbott njihen prej kohësh dhe kanë bashkëpunuar në projekte të ndryshme artistike, përfshirë një shfaqje dhe filmin “Black Bear” të vitit 2020.
Nga ana tjetër, Abbott vazhdon të jetë aktiv në skenën teatrore, duke performuar në Broadway.
Aktorja ka arritur ta mbajë larg vëmendjes publike shtatzëninë për një kohë, madje edhe gjatë paraqitjes së saj në rreshtin e parë në Javën e Modës në Paris, ku u shfaq duke e fshehur me kujdes barkun. /Telegrafi/
