Aktori Corey Parker, i njohur për serialin "Will & Grace", ka ndërruar jetë pas një beteje me kancerin
Aktori amerikan Corey Parker, i cili mbahet mend nga publiku për rolin e tij në serialin e njohur "Will & Grace" dhe filma e seriale të shumtë nga vitet 1980 dhe 1990, vdiq në moshën 61 vjeçare pas një beteje me kancerin.
Siç raportohet nga mediat e huaja, Parker vdiq të enjten në Memphis, në shtetin amerikan të Tennessee.
Informacioni për vdekjen u konfirmua nga tezja e tij Emily Parker, por ajo nuk zbuloi se për çfarë lloj kanceri bëhej fjalë.
Corey Parker, ‘Will & Grace’ Actor and Acting Coach, Dies at 60 Following Cancer Diagnosis https://t.co/AqqYC0EYiG
— People (@people) March 8, 2026
Gjatë karrierës së tij, Parker luajti role të shumta në Hollywood dhe u shfaq në ekran për herë të parë në mesin e viteve 1980.
Ndër projektet e tij të mëparshme ishte filmi horror "Friday the 13th: A New Beginning", në të cilin ai portretizoi personazhin e Pete.
Jo shumë kohë më vonë, ai u shfaq në dramën romantike "9½ Weeks", ku luajti përkrah aktorëve të famshëm Kim Basinger dhe Mickey Rourke.
Audienca televizive e njohu më vonë atë nëpërmjet rolit të tij kryesor në "Flying Blind".
Gjatë karrierës së tij, Parker u shfaq në filma dhe seriale të shumta televizive, duke përfshirë "Biloxi Blues", "White Palace", si dhe serialet "The Love Boat: The Next Wave", "Nashville" dhe "Blue Skies".
Në vitet e tij të fundit, u tërhoq nga aktrimi dhe iu përkushtua punës me kolegë më të rinj.
Ai punoi si trajner aktrimi në projekte të tilla si seriali “Sun Records” dhe “Ms. Marvel”. /Telegrafi/