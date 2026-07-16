“Ai është më i mirë nga sa mendoja”, Anthony Gordon i përulet Messit
Pas eliminimit të Anglisë nga Argjentina në gjysmëfinalen e Kupës së Botës 2026, Anthony Gordon pranoi ndikimin e madh të Lionel Messit dhe pranoi se përballja me të i tejkaloi të gjitha pritjet e tij.
Anësori anglez tha se për vite me radhë e admironte kapitenin argjentinas për atë që bënte duke veshur fanellën e Barcelonës, por ta përjetoje këtë në fushë ishte një përvojë krejtësisht e ndryshme.
“E kam parë Leo Messin të bëjë diferencën me Barçën për shumë vite dhe sot pashë se ai është edhe më i mirë nga sa mendoja”, ka thënë fillimisht Gordon.
Edhe pse u pendua për eliminimin e Anglisë, Gordon la një mesazh që nuk kaloi pa u vënë re nga tifozët e Blaugranëve.
“Jam i zhgënjyer nga eliminimi, por e di që të paktën Kupa e Botës do të fitohet nga dikush që e do Barcelonën çmendurisht”, deklaroi ai, duke iu referuar lidhjes historike të Messit me klubin katalunas.
Fjalët e sulmuesit pasqyrojnë respektin që argjentinasi ende gëzon, madje edhe midis rivalëve të tij, në prag të një tjetër finale të Kupës së Botës. /Telegrafi/