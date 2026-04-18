Aguero i bën thirrje Alvarezit ta pranojë ofertën e Barcelonës
Sergio Aguero ka komentuar mbi interesimin në rritje për Julian Alvarez, duke theksuar se sulmuesi i Atletico Madrid do të ishte më i përshtatshëm për Barcelonën sesa për Arsenalin.
Ish-sulmuesi i Manchester Cityt i ka bërë thirrje bashkëkombasit të tij që të shqyrtojë seriozisht një transferim te Barcelona gjatë kësaj vere, pavarësisht interesimit të fortë nga klubet e tjera europiane.
Alvarez ka tërhequr vëmendjen e disa prej skuadrave më të mëdha të kontinentit pas paraqitjeve të tij me Atleticon. Arsenali është ndër ekipet që po e monitorojnë nga afër, ndërsa raportimet sugjerojnë se klubi londinez është i gatshëm të ofrojë afërsisht 100 milionë euro për shërbimet e tij.
Megjithatë, Aguero beson se Barcelona do t’i ofronte një përshtatje më natyrale në aspektin taktik për sulmuesin 26-vjeçar, teksa klubi katalanas po planifikon të ardhmen e repartit ofensiv.
“Julian do të ishte një përforcim i mirë për çdo skuadër sot. Për Barcelonën, gjithçka varet nëse ai ndihet rehat”.
“Ekziston ana e lojtarit dhe ajo e klubit. Nëse gjërat shkojnë mirë, një ditë ai mund të jetë kampion i Ligës së Kampionëve”.
“Është shumë e vështirë për një lojtar atje, shumë komplekse. Por nëse Barcelona po e ndjek dhe ai po performon mirë, ai përshtatet në mënyrë perfekte”.
“Ai e do futbollin dhe ka diçka që jo shumë sulmues e kanë. Një angazhim shumë të madh në aspektin mbrojtës. Julian është një lojtar shumë i kompletuar”, ka deklaruar Aguero./Telegrafi/